La presidenta Keiko Fujimori encabezó el primer Consejo de Inteligencia Nacional en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori encabezó el primer Consejo de Inteligencia Nacional en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, lideró hoy, lunes 10 de agosto, el primer Consejo de Inteligencia Nacional, convocado con el objetivo de coordinar las acciones del Estado frente a la criminalidad.

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