La presidenta de la república, Keiko Fujimori, lideró hoy, lunes 10 de agosto, el primer Consejo de Inteligencia Nacional, convocado con el objetivo de coordinar las acciones del Estado frente a la criminalidad.

Durante la reunión se abordaron las estrategias necesarias para mejorar la capacidad de anticipación y respuesta del Estado frente al accionar delictivo.

La sesión contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y de los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Defensa, Rafael Belaunde; del Interior, César Astudillo; de Justicia, Ernesto Álvarez; y del director de Inteligencia Nacional (DINI), Hugo Cornejo.

Además, participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y los altos mandos del Ejército del Perú, de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra.

Durante el encuentro, se presentó un diagnóstico sobre las diez amenazas identificadas, entre ellas el crimen organizado, la delincuencia común, la corrupción, la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.

También se evaluó el incremento de la violencia vinculada con las extorsiones, así como la presencia de organizaciones criminales transnacionales en zonas de frontera.

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En ese marco, el Consejo estableció como objetivo principal fortalecer el trabajo de inteligencia para enfrentar a la criminalidad, anticipar sus acciones y contribuir a recuperar el orden, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

Tras finalizar la sesión, el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, resaltó el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad del país.

A su turno, el jefe de la DINI, Hugo Cornejo, calificó la sesión como un “hecho histórico” al reunir por primera vez a las principales autoridades del Ejecutivo y a los responsables del sistema de inteligencia del país.