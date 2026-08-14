Ángel Manero, exministro del gobierno de Dina Boluarte, llega a la SBN. (Foto: Andina)
Ángel Manero, exministro del gobierno de Dina Boluarte, llega a la SBN. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno designó a Ángel Manero Campos como el nuevo titular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), un cargo de confianza clave para la administración de los predios públicos. Este nombramiento se produce en el marco de una serie de renovaciones en las jefaturas de los organismos adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en los primeros días de la gestión de Keiko Fujimori.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.