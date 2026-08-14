El Gobierno designó a Ángel Manero Campos como el nuevo titular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), un cargo de confianza clave para la administración de los predios públicos. Este nombramiento se produce en el marco de una serie de renovaciones en las jefaturas de los organismos adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en los primeros días de la gestión de Keiko Fujimori.

Según la Resolución Suprema N° 013-2026-Vivienda, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, Manero asume el cargo en reemplazo de José Felisandro Mas Camus a quien se le aceptó la renuncia a través de la Resolución Suprema N° 012-2026-Vivienda, extendiéndosele las gracias por los servicios prestados desde que asumiera la jefatura en octubre del año pasado.

La medida fue refrendada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Ángel Manero, exministro del gobierno de Dina Boluarte, llega a la SBN.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es el ente rector encargado de formular las políticas nacionales sobre la adquisición, administración y disposición de los bienes de propiedad del Estado. Su labor principal consiste en gestionar el portafolio inmobiliario público para garantizar que su uso sea eficiente, transparente y sostenible, beneficiando tanto a entidades públicas como privadas.

El flamante superintendente es ingeniero agroindustrial graduado de la Universidad San Ignacio de Loyola y cuenta con una maestría en Administración de Agronegocios por la Universidad ESAN. En su trayectoria profesional destaca su desempeño como director nacional del Banco Agropecuario y director general de Negocios Agrarios, además de haber laborado en diversas empresas del sector agroexportador.

Ángel Manero fue ministro en gobierno de Dina Boluarte

Es pertinente recordar que Ángel Manero fue ministro de Desarrollo Agrario y Riego durante el gobierno de Dina Boluarte, cargo en el que juró inicialmente el 1 de abril de 2024. Su gestión en dicha cartera se prolongó hasta octubre de 2025, luego que Boluarte fuera vacada de la presidencia de la República.

En ese interín, fue ratificado en el cargo en mayo de 2025 tras una recomposición del gabinete ministerial de aquel entonces. Abandonó el puesto cuando José Jerí tomó juramento al gabinete presidido por Ernesto Álvarez.