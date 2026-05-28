SBN recauda más de 1 millón de dólares mediante subasta pública de terrenos estatales

Más de un millón de dólares recaudó la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, durante la I Subasta Pública 2026 de terrenos del Estado. Los recursos obtenidos contribuirán al financiamiento de proyectos y acciones públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de miles de familias peruanas.

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En total, se adjudicaron siete terrenos ubicados en Lima, Áncash y Moquegua, como parte de una estrategia que busca promover inversiones, dinamizar la economía y aprovechar de manera eficiente los bienes estatales. La subasta permitió poner en valor predios que ahora podrán generar actividad económica, empleo y desarrollo urbano en distintas regiones del país.

“El objetivo es convertir los terrenos del Estado en oportunidades de inversión y crecimiento para las regiones. Desde el sector seguiremos impulsando procesos transparentes y eficientes que permitan una gestión moderna y responsable de los bienes públicos”, destacó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Uno de los terrenos adjudicados fue el Lote 1, en la playa Quita Calzón, distrito de Supe, provincia de Barranca, Lima. El predio, de 102 415,17 m², fue vendido por más de 137 mil dólares. También se adjudicaron los lotes 2, 3 y 4, con extensiones de 98 362,71 m²; 84 090,94 m² y 61 641,62 m², respectivamente, en la misma provincia, que en conjunto superaron los 369 mil dólares en ventas.

En Áncash, el lote 13, con un área de 549 325,7 m² y ubicado en la provincia de Aija, fue adjudicado por 305 mil dólares. Asimismo, en la región Moquegua, los lotes 14 y 15, situados en la provincia de Ilo, con áreas de 48 786.53 m² y 39 179.52 m², fueron vendidos por 310 mil y 250 mil dólares, respectivamente.

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Los recursos recaudados serán transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), para financiar proyectos y servicios en beneficio de la ciudadanía. De esta manera, los ingresos generados por la venta de terrenos estatales retornan a favor del país mediante inversiones que contribuyen al desarrollo y bienestar de la población.

La subasta pública se realizó en las instalaciones de la SBN y contó con la supervisión de una notaría pública, quien garantizó la transparencia y legalidad de todo el proceso, desde la recepción de propuestas económicas hasta la adjudicación final de los terrenos.