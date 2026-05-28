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SBN recauda más de 1 millón de dólares mediante subasta pública de terrenos estatales
SBN recauda más de 1 millón de dólares mediante subasta pública de terrenos estatales
Por Redacción EC

Más de un millón de dólares recaudó la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, durante la I Subasta Pública 2026 de terrenos del Estado. Los recursos obtenidos contribuirán al financiamiento de proyectos y acciones públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de miles de familias peruanas.

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