Acción Popular entre tensiones y líos internos: ¿Cuáles son las dos facciones en las que está dividida la bancada?

La bancada de Acción Popular atraviesa un nuevo capítulo de disputas internas por el control político. La elección de Carlos Alva como vocero titular y el nombramiento de Raúl Doroteo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto dejaron en evidencia las diferencias entre sus propios congresistas, divididos en dos bloques.

Las tensiones no se limitan al Parlamento. El presidente del partido, Julio Chávez Chiong, ha marcado públicamente distancia de la bancada, por diferencias con la facción que está controlando las designaciones en puestos clave.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

A la par, los eventuales precandidatos presidenciales Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaunde exigen la expulsión de congresistas a los que acusan de dañar la imagen de Acción Popular.

Facciones

La elección interna para definir al nuevo vocero de la bancada de Acción Popular, realizada el pasado 5 de julio, evidenció la existencia de dos bloques en el grupo parlamentario.

De un lado, Carlos Alva contó con el apoyo de Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Ilich López y Juan Carlos Mori, además de su propio voto, sumando cinco en total. Del otro, Wilson Soto fue respaldado por Silvia Monteza, Luis Aragón, Marleny Portero y la parlamentaria andina Leslye Lazo, más su propio voto, alcanzando también cinco.

El empate obligó a que el entonces vocero titular, Elvis Vergara, utilizara su voto dirimente, inclinando la balanza a favor de Alva.

El cargo de vocero parlamentario es relevante porque representa a su bancada en la Junta de Portavoces. Esta tiene la facultad de ampliar la agenda de una sesión del pleno y determinar las prioridades en el debate.

La designación de Carlos Alva no tardó en ser cuestionada dentro de la agrupación. El presidente del partido, Julio Chávez Chiong —esposo de Leslye Lazo— rechazó abiertamente el resultado, recordando que Alva renunció a Acción Popular en agosto del 2022.

“En mi condición de presidente del partido debo cautelar los intereses y la buena imagen de nuestra organización política, por esa razón debo rechazar que un congresista que renunció al partido [...], acto que constituye traición [...], asuma la vocería titular de nuestra representación parlamentaria”, señaló mediante un oficio dirigido a la bancada el pasado 7 de agosto.

ESTE ES EL OFICIO:

En el documento, Chávez comunicó la decisión de suspender las coordinaciones entre la dirigencia y el grupo parlamentario. Esa postura la ratificó el martes pasado en diálogo con El Comercio.

“Como lo expresé en una carta dirigida a la bancada, el partido, a través de la presidencia, ha marcado distancia de las decisiones de la bancada. [...] Rechazamos cualquier designación en nombre de esta”, dijo a este Diario.

Doroteo reaviva las tensiones

La designación de Raúl Doroteo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto encendió nuevamente las discrepancias en la bancada.

Los congresistas Silvia Monteza y Wilson Soto criticaron el nombramiento al señalar que no fue discutido previamente.

Monteza, además, recordó que Doroteo ya no pertenece al partido. En julio de 2024, el Tribunal Nacional de Disciplina lo expulsó tras ser implicado en el caso Los Niños y ser denunciado por presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho.

“Él está expulsado del partido, no es militante. [...] Hay un malestar que estamos manifestando porque no ha sido consultada esa decisión [de designarlo vicepresidente de la Comisión de Presupuesto]”, declaró a la prensa.

Doroteo renunció formalmente al partido ante el Registro de Organizaciones Políticas [ROP] del Jurado Nacional de Elecciones, pero se mantuvo en la bancada.

Ahora, su permanencia vuelve a estar en la mira. El Comité de Proceso Disciplinario del bloque recomendó su expulsión definitiva en julio pasado, acusándolo de promover el “fraccionamiento” interno. El informe lleva las firmas del presidente del comité, Wilson Soto; la vicepresidenta, Marleny Portero; y la secretaria, Silvia Monteza, todos integrantes del sector que impulsaba la vocería de Soto.

La recomendación cuenta con el respaldo del presidente del partido.

Más discrepancias

Acción Popular también enfrenta cuestionamientos por designar a Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Fiscalización. Vergara enfrenta una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y, de forma alternativa, cohecho pasivo impropio, por el Caso Los Niños.

El especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi consideró que la presencia de Vergara en Fiscalización “es un peligro público”.

“Cuando quiera fiscalizar al Ministerio Público, ¿lo hará con un interés genuino o de manera encubierta, como represalia o para presionar?”, dijo.

Wilson Soto contó a este Diario que, por acuerdos previos, dentro de la bancada sabían que Elvis Vergara asumiría la presidencia de una comisión ordinaria. No obstante, no esperaban que esta sea la Comisión de Fiscalización.

“A los congresistas Juan Carlos Mori y Elvis Vergara sí les corresponde asumir las comisiones porque durante los últimos cuatro años no lo hicieron. Les tocaba, pero nosotros no estábamos de acuerdo con recibir la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Anteriormente hemos precibido las comisiones de Economía y Transportes”, dijo.

En tanto, Soto también consideró que la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto debió recaer en Silvia Monteza, o por lo menos, discutir internamente la designación de Doroteo en ese puesto.

El legislador evitó hablar de facciones al interior de la bancada, pero reconoció que existen discrepancias.

Por su parte, Ilich López, quien además es tercer vicepresidente del Congreso, negó la realidad: “La bancada está sólida, cualquier situación se verá en la interna”, dijo en diálogo con la prensa.

Las disputas y cuestionamientos internos no son nuevos para la bancada. En el 2023, la elección de Darwin Espinoza como vocero desencadenó la renuncia de ocho miembros, alegando falta de transparencia y conductas incompatibles con los principios partidarios. Ahora Espinoza integra la bancada de Podemos Perú.

En el 2024, seis parlamentarios, entre ellos Vergara, Soto, Portero, López, Doroteo y Aragón, renunciaron a la bancada, dejándola sin número suficiente para existir. Posteriormente, conformaron una nueva agrupación de Acción Popular, sumando a Carlos Alva, Mori y Monteza, quienes antes habían renunciado. La motivación fue las diferencias sobre el liderazgo y conductas internas, además de un supuesto alineamiento con la nueva dirigencia partidaria.

Piden expulsiones

Víctor Andrés García Belaunde fue congresista por Acción Popular y está en el bolo para ser el candidato presidencial de ese partido en las elecciones 2026. (Foto: archivo GEC)

Víctor Andrés García Belaunde afirmó a El Comercio que los congresistas que respaldaron las designaciones de Raúl Doroteo y Elvis Vergara deben ser separados del partido.

“Deben ser expulsados. No es posible que Doroteo represente a la bancada si ha sido expulsado de Acción Popular hace meses. Y en el caso de Elvis Vergara, él es un hombre cuestionadísimo, con denuncias. Es un personaje nefasto para el partido”, declaró.

Para García Belaunde, la designación de Vergara en la Comisión de Fiscalización “es una vergüenza tremenda y un descrédito total hacia los miembros de la bancada que han decidido eso”.

El excongresista advirtió que las decisiones de Doroteo, Vergara y otros legisladores le pasarán factura a la agrupación en las elecciones generales del próximo año. Además, señaló que serán las bases quienes definan si postulará como precandidato presidencial.

Por su parte, Alfredo Barnechea sostuvo en Canal N que, si llega a ser candidato por Acción Popular, “esa gente no tiene ningún sitio en el partido. Ninguno será candidato a nada”.

Según Barnechea, los actuales congresistas no representan a la organización. “Esa gente tiene que ser expulsada de Acción Popular”, enfatizó.

Por ahora, la bancada mantiene sus decisiones, la dirigencia marca distancia y los eventuales precandidatos presidenciales presionan por sanciones. En este escenario, el futuro de Acción Popular se definiría entre expulsiones, fracturas y un proceso electoral cada vez más cercano.