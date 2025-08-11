Patricia Benavides es citada a la Junta de Fiscales Supremos, pero denuncia a Espinoza ante el Congreso: ¿Qué sucede en el Ministerio Público?

El nuevo capítulo que se escribirá este martes en el Ministerio Público (MP), específicamente en la Junta de Fiscales Supremos (JFS), se hará en un clima de tensión.

Patricia Benavides, de acuerdo a su abogado, Jorge Del Castillo, acudirá a la citación que le ha hecho la JFS, presidida por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para participar de una “sesión extraordinaria”, de acuerdo al oficio obtenido por El Comercio.

La reunión se dará después de varias semanas de idas y vueltas, en las que se discutía la reposición como fiscal suprema titular de Benavides Vargas, quien fue beneficiada con una decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El tema, como se recordará generó un cruce de documentos y oficios entre Benavides, la JNJ y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

A ello, se suma una denuncia constitucional que en las últimas horas presentó Benavides Vargas ante el Congreso de la República, acusando a Espinoza de resistencia o desobediencia a la autoridad, y solicitando su inhabilitación para el ejercicio del cargo público por 10 años.

El pasado 12 de junio, la JNJ emitió la resolución 0231-2025-PLENO-JN en la que anuló la destitución de Benavides Vargas en el proceso disciplinario por la remoción de la exfiscal Bersabeth Revilla.

La JNJ, presidida por el consejero Gino Ríos Patio, dispuso que sea repuesta como fiscal suprema titular, pero también como fiscal de la Nación.

Su cargo como FN concluyó el 1 de julio, por lo que no podría reasumir dicho puesto, pero sí como fiscal suprema.

Además, la JNJ la benefició con una segunda resolución (092-2025-PLENO-JNJ), que anuló una segunda destitución que se le aplicó en enero del 2025, por la remoción del fiscal Luis Zapata González; y la reformó por una suspensión en el cargo por 60 días.

Para la JNJ, dicha suspensión ya fue cumplida y correspondía la reposición inmediata de Benavides Vargas, según respondió en los últimos documentos enviados a la Fiscalía de la Nación la semana pasada.

Junta de Fiscales Supremos

Anuncian que Benavides se presentará a la sesión

El lunes por la mañana, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) notificó a Patricia Benavides. El oficio le hace extensiva la citación para la sesión “extraordinaria” que se realizará a partir de las 9:00 de la mañana.

Si bien no se detalla la agenda de la sesión, se precisa que la misma será presidida por fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien ha convocado a la reunión.

“Tengo el honor de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente, a fin de convocarla para la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, la misma que ha sido convocada, por la señora Fiscal de la Nación y presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, Delia Milagros Espinoza Valenzuela.” Junta de Fiscales Supremos

Junto a la Espinoza Valenzuela, la JFS la integran los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena Campana.

El pasado 5 de agosto, en una sesión ordinaria, la JFS acordó por unanimidad que la fiscal de la Nación debía resolver la situación de Benavides Vargas a la “brevedad”.

Caso Tomás Gálvez

Al cierre de este informe, la fiscalía de la Nación no había emitido la correspondiente resolución disponiendo la reincorporación de Benavides Vargas como fiscal suprema titular.

Situación contraria ocurrió en su momento con Tomás Gálvez, quien fue previamente reincorporado en el cargo de fiscal supremo titular a través de la Resolución N°1874-2025-MP-FN, antes de sumarse a la JFS.

Patricia Benavides, Junta de Fiscales Supremos

Para la defensa legal de Benavides Vargas, la citación sería la muestra de su “reincorporación” en el cargo de fiscal suprema. Así lo ha expresado Jorge Del Castillo, uno de los abogados de la beneficiada, a través de su red social “X”,

Además, a través de un mensaje, confirmó que su patrocinada acudirá a las 9:00 de la mañana a la citación realizada por la JFS.

“La doctora Patricia Benavides asistirá mañana (martes) al Ministerio Público para participar de la Junta de Fiscales Supremos convocada a las 9 a.m.” Jorge Del Castillo, abogado de Patricia Benavides

Fuentes fiscales señalaron a este Diario que recién el martes, técnicamente, se tomaría una decisión sobre la reincorporación de Benavides Vargas.

Además, agregaron que la mayor posibilidad es que sea enviada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en reemplazo de la fiscal suprema provisional Martha Elizabeth Maisch Molina. Todo ello, agregaron, se decidirá en la sesión extraordinaria.

De ser el caso, Benavides Vargas acompañaría en la JNE a Willy Ramírez, elegido en dicho cargo por los agremiados del Colegio de Abogados de Lima.

Y, tal como se ha informado públicamente, Ramírez Chávarry fue uno de los jurados que calificó la tesis de Benavides Vargas -que le sirvió para aumentar su calificación en el proceso de evaluación para fiscal suprema titular- y que de acuerdo al Ministerio Público tendría un 85% de plagio.

Piden inhabilitación de Espinoza por 10 años

Horas antes de que Patricia Benavides fuera citada a una sesión de la Junta de Fiscales Supremos, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

El documento, al que accedió El Comercio, sostiene que Espinoza Valenzuela habría incurrido en infracción constitucional y en la comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por resistirse a ejecutar la Resolución 0231-2025-PLENO-JN que benefició a Benavides Vargas con su reposición en el Ministerio Público (MP).

Por ello, a través de su abogado Juan Peña, solicitó al Parlamento que se inhabilite en el ejercicio de cargo público a la actual fiscal de la Nación, por el plazo de 10 años.

“Por lo que solicito surtir el procedimiento de acusación constitucional, en sus dos variantes de antejuicio y juicio político, para que sea, en mérito de la primera, acusada ante la Corte Suprema por los delitos de función denunciados, y, por la segunda, inhabilitada por 10 años para el ejercicio de la función pública.” Juan Peña Flores, abogado de Patricia Benavides

La denuncia se sostiene en todos los documentos y pedidos de Benavides para ser reincorporada como al MP, así como en oficios emitidos por la JNJ y de Espinoza Valenzuela solicitando aclaraciones y precisiones a la JNJ.

También se cuestiona que la FN haya pedido la suspensión en el cargo para Benavides -ante el Poder Judicial- lo cual fue acogido en primera instancia y revocado posteriormente, dejando “flagelado e irreparables los derechos fundamentales” de su patrocinado.

Patricia Benavides y su abogado Peña Flores cuando trataron de que reasuma cargo sin decisión de Fiscalía de la Nación . Especialistas señalan que tiene el apoyo de la Junta Nacional de Justicia y de la mayoría del Congreso. / SYSTEM

Peña Flores también expuso como argumentos que, ante la reiterada negativa para ejecutar la resolución, pese a los apercibimientos de la JNJ, acudió la semana pasada hasta la sede de la Fiscalía de la Nación para conocer el estado de los pedidos de reincorporación de su patrocinada; sin embargo no obtuvo una respuesta. Todo ello, dijo, quedó en constancia de un acta levantada por un efectivo policial de la Comisaría de San Andrés con el que acudió a la sede fiscal.

Por ello, señala que al haberse “rehusando injustificada e ilegalmente” a cumplir con la reincorporación, Espinoza Valenzuela, en su actuación como fiscal suprema titular y fiscal de la nación, habría incurrido en el quebrantamiento de cuatro principio constitucionales.

Los integrantes de la JNJ, Gino Ríos (presidente), María Teresa Cabrera (vicepresidenta), Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo, no hicieron público debate ni votación en caso Patriia Benavides.

En suma, habría quebrantado el derecho fundamental de la persona, deberes con la patria, las funciones constitucionales de la JNJ, y las atribuciones del Ministerio Público vinculado a la recta administración de justicia.

De otro lado, respecto a los presuntos delitos, el abogado de Benavides Vargas expresó en la denuncia que la “renuencia” de Espinoza para cumplir con la restitución de su patrocinada fue de “manera voluntaria con conocimiento”, lo que demostraría “su mala fe” para articular actos “dilatorias” con la finalidad de no ejecutar el mandato de un órgano constitucional como la JNJ.

Además, agrega, la denunciada es una letrada magistrada suprema, especializada en materia penal, con claro conocimiento que rehusar o resistir a una orden legalmente impartida por funcionario público, constituye, per sé , la comisión de los delitos de función como son Resistencia o desobediencia a la autoridad y Rehusamiento de actos funcionales; lo que “agrava más todavía su proceder delictivo contrario, como es de notarse, al orden constitucional y democrático”.

“Por tanto, como es de notarse, los hechos denunciados a Espinoza Valenzuela, además de constituir infracciones constitucionales y el quebrantamiento del orden legal y constitucional; constituyen delitos que para nuestro mismo Tribunal Constitucional genera el deber de interdicción de la arbitrariedad y claro desacato a la orden constitucional de la Junta Nacional de Justicia para reincorporar en el cargo de fiscal suprema titular a mi patrocinada Liz Patricia Benavides Vargas.” Juan Peña Flores, abogado de Patricia Benavides

Este Diario se comunicó con Peña Flores, a fin de conocer si persistirán en la denuncia constitucional, aún cuando su patrocinada fue citada a la Junta de Fiscales Supremos. Al respecto, el abogado reafirmó que seguirán adelante con la antes citada DC.

“Claro que sí (persistirán conl a DC). La ejecución del delito y las infracciones a la Constitución ya se realizaron”, confirmó.

