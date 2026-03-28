Mientras algunos clanes buscan concentrar poder en Lima, otros funcionan como candidatos “turistas”: tienen sus domicilio registrados en los distritos de Surco, el Callao o Surquillo, pero en el papel pretenden representar a Cajamarca, Moquegua o Madre de Dios.

—El engaño en la puerta de casa—

El contraste más drástico se vive en el umbral de los propios postulantes. Es el caso de los hermanos Guevara Ancajima, quienes postulan a la cámara de diputados por el partido País para Todos.

Mientras Jhon Irwin, busca representar a Moquegua, este Diario tocó la puerta de su casa en el Callao y su propia madre confirmó que vive y trabaja allí, en el primer puerto, a 1,100 kilómetros de la región que pretende representar. Su hermano, Jean Víctor, quien comparte el mismo domicilio, tienta en paralelo una curul por Lima.

Esta práctica no es nueva para el partido que lidera Carlos Álvarez. El pasado 23 de febrero, El Comercio reveló el caso de los tres hermanos Tenorio, quienes fueron inscritos como candidatos al Congreso pese a que uno de ellos confesó no saber que estaba postulando y otro no realizaba actividad alguna en la región asignada (Junín). Lejos de corregir este esquema de ‘candidatos de relleno’, la agrupación reincide con los Guevara Ancajima, donde el arraigo regional vuelve a ser evidente.

La historia se repite con las hermanas Bautista Navarro quienes van por el partido Podemos Perú. Elsa postula por Cajamarca, pero nació en Lima y reside en Surco. De la misma manera, las hermanas Rojas Santos que postulan por el partido Integridad Democrática, ambas residen en el distrito de Surquillo, pero Caroll Rojas quien postulaba a diputada para Huánuco renunció a su candidatura. Este mismo desorden alcanza a las hermanas Guerrero Cristóbal postulantes a diputadas por el partido Demócrata Verde, quienes desde su domicilio en Huarmey (Áncash) han sido “repartidas” por el mapa electoral hacia Lima y la selva de Madre de Dios.

—Los clanes de poder—

Pero el parentesco no siempre es sinónimo de relleno, a veces es la base del control político. En Perú Libre, el clan Cerrón, integrado por Vladimir, el congresista Waldemar y la madre de ambos, Bertha Rojas, busca consolidar su dominio en el partido. Una situación similar se observa en Unidad Nacional con los hermanos Roberto y Alfredo Chiabra quienes postulan para el senado y diputado. En total, son 32 partidos políticos los que han recurrido a la fórmula familiar para completar sus cuadros.

Waldemar Cerrón y su prófugo hermano Vladimir Cerrón.

Al ser consultado sobre esta concentración de clanes familiares, el candidato presidencial Yonhy Lescano, deslindó responsabilidad sobre el armado de las listas de Cooperación Popular, agrupación que lidera el ranking de los hermanos postulantes. Según explicó, bajo el acuerdo político suscrito, el solo designo el 10% de los cuadros, dejando el resto en manos de la dirigencia del partido. “De mi parte, no he puesto familiares, nada de nada”. Asimismo, justificó la presencia masiva de parientes “Son partidos nuevos, no hay militancia activa. Me dijeron que por eso optaron por candidatos que conocían y que podían garantizar un trabajo político y no ha personas desconocidas”.

3 de diciembre. Lescano recorrió Huaral, Huacho y Chancay.

Por su parte, el partido País para Todos sostiene que la postulación de John Guevara por la región Moquegua es conforme a ley de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones (LOP). ‘Como partido no estamos transgrediendo la normativa electoral’.

—Vacío legal—

La Constitución (Art. 90) no exige que un candidato a diputado viva o haya nacido en la región que busca representar. Esta falta de requisito de arraigo permite que los partidos inscriban ‘candidatos relleno’ o familiares sin ningún vínculo con la región.