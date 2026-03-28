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Resumen

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No es solo una cuestión de apellidos compartidos; es solo un mecanismo para asegurar la inscripción de listas. Detrás de los más de 130 grupos de hermanos detectados por El Comercio en las listas para el 2026, se esconde una táctica para asegurar la inscripción de candidaturas en todo el país.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.