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Grabado de fines del siglo XIX que ilustra la celebración del Domingo de Ramos en Grasse, localidad francesa famosa por ser la capital mundial del perfume.
Grabado de fines del siglo XIX que ilustra la celebración del Domingo de Ramos en Grasse, localidad francesa famosa por ser la capital mundial del perfume.
/ duncan1890
Por Enrique Planas

La bulliciosa capital ponía en transitorio suspenso su natural regocijo. Cesaba el tráfico de coches, carretas y tranvías; enmudecían las campanas y pitos; había clausura completa y absoluta de los espectáculos. Los limeños medían comentarios y recataban sus bromas; todo un esfuerzo en una ciudad habituada a la sorna y la “cachita”. Tan absoluta era la inactividad que Lima parecía una ciudad muerta. Se cuenta que los lecheros entraban a la ciudad jalando de la brida a sus bestias, pues se hubiera considerado una profanación verlos cabalgando. Todo aquello hacía sentir, hasta al más indiferente, la grandeza de aquellos días santos. Y a cualquier transgresor se le llamaba “Judas”.

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