El Sexto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de La Libertad realizó una diligencia de exhibición e incautación de documentos en la sede de la Gerencia Regional de Producción del Gobierno Regional de La Libertad.

Luego de 12 horas de diligencia, se logró incautar documentos relacionados con la evaluación y aprobación de planes de negocios del programa Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite).

Se trata de 75 expedientes correspondientes al año 2023 y 142 del 2024, como parte de las indagaciones preliminares por presuntas situaciones adversas que contravienen la ley penal.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Rebeca Rentería Rodríguez y contó con la participación de un perito contable adscrito al Ministerio Público y el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Como se recuerda, “Cuarto Poder” reveló el último domingo presuntas irregularidades en el programa Procompite, destinado a financiar con recursos públicos a pequeños empresarios, y que habría sido manejado con favoritismos y cobros indebidos.

Según precisó el dominical, el GORE destinó S/ 25 millones en 2023 y otros S/ 33 millones en 2024 para cofinanciar maquinarias y planes de negocio.

El gerente del programa fue Juan José Fort Cabrera, coordinador político provincial de Trujillo del partido Alianza para el Progreso (APP), quien también presidió el comité seleccionador encargado de aprobar a los beneficiarios.

Varios empresarios aseguran que Fort, mediante un intermediario identificado como Jhony Carranza, solicitaba pagos para garantizar la adjudicación de fondos.

Cabe indicar que los concursos Procompite del 2023 y 2024 fueron anulados por transgresión a la ley y al debido procedimiento, y se ordenó retrotraer los concursos hasta la etapa de admisibilidad y volver a verificar si los expedientes cumplieron con los requisitos.