La Oficialía Mayor del Congreso dio por concluida la designación de Yessenia Lozano, militante de Alianza para el Progreso (APP), en el puesto de confianza que ocupó desde octubre del 2024 a la cabeza del Centro de Modalidades Formativas del Parlamento.

Lozano Millones, quien se llama a sí misma como la “hija política” de César Acuña, fue separada el puesto en el documento que tiene como fecha 11 de agosto

Ahí, se precisa que el 27 de julio de este año, la Mesa Directiva recientemente elegida y encabezada por José Jerí (Somos Perú) dispuso que el Oficial Mayor del Poder Legislativo, Giovanni Forno, revise todas las designaciones, asignaciones y encargaturas de puestos en el servicio parlamentario.

Yessenia Lozano es apartada del cargo de confianza en el Congreso.

Con esto, procedió con la “correspondiente verificación en la Plataforma de Debida Diligencia y consultas en la dependencia competente del Departamento de Recursos Humanos sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo”.

Con esto, Forno decidió concluir con la designación de Lozano Millones, a quien se le da las gracias por los servicios prestados. Con esto, se culmina su vínculo laboral con el Congreso.

En su reemplazo, se procedió a nombrar a Liz Gutiérrez Cuba en el mismo puesto de confianza con la correspondiente remuneración, obligaciones, derechos y beneficios.