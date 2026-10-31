Sombrero seleccionador

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Una mágica solución para el problema del transfuguismo.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Fotoilustración: El Comercio
    Fotoilustración: El Comercio

    Un cierto movimiento de placas tectónicas es detectable en estos días bajo la Plaza Bolívar. Un movimiento subterráneo que produce fracturas en las bancadas congresales y dicta el inicio de los cambalaches del transfuguismo. No es un fenómeno nuevo, por supuesto. Durante los últimos 30 años, hemos visto a parlamentarios que, sin haber terminado de instalarse en su curul, se lanzan a practicar el más popular de los deportes nacionales: correr de una bancada a otra. Son, a su manera, una variante de los “Perú Runners”...

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