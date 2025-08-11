Colocan bandera de Colombia en Santa Rosa de Loreto: ¿Quién dio la alerta? ¿Qué acciones debería tomar el Perú?

En menos de una semana desde que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusara al Perú de copar territorio de su país y violar el Protocolo de Ríos de Janeiro por la creación del distrito de San Rosa de Loreto, la tensión en la triple frontera amazónica ha escalado. Primero, el jueves, con el sobrevuelo de una aeronave militar de Bogotá sobre la isla peruana de Chinería y ahora con la colocación de una bandera colombiana.

Fue Iván Yovera, exalcalde del centro poblado de Santa Rosa, el que dio aviso a las autoridades sobre esta incursión.

“Eran más o menos las 7:30 a.m., cuando una amiga me escribe y me dice que están colocando una bandera de Colombia en la parte sur de la isla [Chinería]. Ella me envía una foto y me dice ‘mira, están colocando una bandera’. De inmediato, di aviso a las autoridades”, manifestó en comunicación con El Comercio.

También refirió que los transportistas fluviales de la zona vieron a tres deslizadores colombianos, donde habrían estado los responsables del izamiento irregular.

“Me llamó el presidente de la asociación de transportistas fluviales de la ciudad para decirme que al menos 10 o 15 colombianos estaban sobre tres deslizadores, que se acercaron a uno para reclamar”, expresó.

Yovera lamentó que la Marina y la Policía Nacional no hayan tenido una reacción rápida y que hayan llegado al lugar 30 minutos después de su llamada.

“Si hubieran tenido una respuesta inmediata, lograban intervenir a los responsables [...] Esto es una provocación. No sabría decir si fueron militares o civiles colombianos”, complementó.

Este Diario se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Defensa, pero no hubo una respuesta.

Yovera dijo, asimismo, que la población del distrito de Santa Rosa de Loreto se encuentra en zozobra y está muy preocupada por el aumento de las tensiones con Colombia. Agregó que la isla Chinería requiere del aumento de personal militar y que estos cuenten con nuevos deslizadores, porque los actuales no tienen la velocidad requerida para una intervención.

“La Marina debe patrullar la isla, que no es grande, tiene una extensión de 8 kilómetros, y este patrullaje debe ser de día y de noche [...] Nuestro pedido es que refuercen la frontera, que el Ejército, la Marina y la Policía tengan equipamiento. Esperamos que esto no llegue a más y que se solucione con diálogo y a través de la vía diplomática”, acotó.

Marina de guerra retira bandera de territorio peruano

La bandera colombiana fue retirada por agentes de la Policía Nacional y autoridades locales.

El alcalde provincial de Ramón Castilla (Loreto), Julio Kahn Noriega- quien tras la promulgación de la Ley Nº32403 (que creó el distrito de Santa Rosa de Loreto) quedó a cargo de la administración de la isla- advirtió que la actitud de Petro viene escalando con actos de provocación, lo “cual está preocupando a la población”.

En RPP Noticias, Kahn Noriega dijo que la isla no es pequeña y que la bandera colombiana fue colocada lejos de la comunidad.

“No hay población cercana, es una zona despoblada y han aprovechado para poner esta bandera de manera irregular, es un acto de provocación, esperamos que la Cancillería peruana utilice los medios diplomáticos del caso para zanjar [este problema]”, finalizó.

Cancillería peruana expresa su preocupación

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano expresó su “preocupación” por la colocación de una bandera de Colombia en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la Isla Chinería, “que constituye territorio soberano peruano”.

Torre Tagle remarcó que este tipo de actos “no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.

También subrayó que estas acciones innecesarias “distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables”, que afectan negativamente a los ciudadanos de la frontera de ambos países.

Horas antes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, responsabilizó al presidente de Colombia por la colocación de una bandera de su país en territorio peruano.

“Condeno la pretensión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de colocar la bandera de su país en la isla Chinería que siempre fue territorio peruano. Ya basta de manipular al pueblo hermano colombiano con caprichos políticos. Presidente Petro, resuelva usted los problemas internos de su país, pero no a costa de la soberanía peruana”, escribió en X.

En diálogo con radio Exitosa, el alcalde de Leticia (Amazonas, Colombia), Elquín Uni Heredia, dijo que no tiene información sobre quiénes pudieron haber colocado la bandera de su país en el distrito peruano de Santa Rosa de Loreto. “Muy probablemente haya sido alguien por querer generar caos y malestar entre ambos países, ninguno ha ido con autorización del gobierno ni de las autoridades locales”, manifestó.

González-Olaechea: "Es una violación a la soberanía"

El excanciller Javier González-Olaechea consideró el izamiento de una bandera de Colombia en la isla Chinería como “una clara e indubitable violación del principio de no intervención y de soberanía nacional” del Perú, desde el punto de vista del derecho internacional.

“El ingreso no autorizado [de colombianos] para izar la bandera de Colombia es una violación a nuestra integridad territorial, a nuestro derecho interna y es una inaceptable agresión [...] Hay que recordar que hace pocos días sobrevoló un avión colombiano en nuestro cielo y elevamos una protesta muy enérgica”, manifestó en diálogo con este Diario.

González-Olaechea sostuvo que el Perú debe mantener “la misma firmeza” expresada en sus pronunciamientos anteriores, “por ahora”.

El exministro de Relaciones Exteriores indicó que el gobierno de Dina Boluarte debe evaluar si están dadas las condiciones para que se concrete una reunión de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF). Esto en referencia a las acciones de provocación de la administración de Petro.

“La diplomacia no puede ni debe mover lo que está sellado en los instrumentos jurídicos vinculantes hemos suscrito sobre la materia ambas partes, subrayó.





Gonzales Posada plantea denuncia ante organismos internacionales

El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gonzales Posada calificó a Petro como una “personaje maligno” y lo acusó de buscar “perturbar” las relaciones históricas entre el Perú y Colombia.

“Esto, el izamiento de esta bandera, el ingreso de una aeronave colombiana, debe ser denunciado internacionalmente por el Perú en foros como la OEA y Naciones Unidas. El siguiente paso de Petro será movilizar patrulleras armadas colombianas y tratar de provocar un incidente militar. No podemos limitarnos a sacar comunicados, hay que informar a la opinión pública internacional sobre esta política de agresión”, expresó.

En comunicación con El Comercio, el también expresidente del Congreso recordó que el mandatario colombiano ha sido declarado persona no grata por el Parlamento peruano, luego de que calificará como “brigada nazi” a la Policía Nacional y no reconociera a la administración de Boluarte tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Gonzales Posada sostuvo que el Perú no tiene nada que negociar con Colombia, porque la isla Chinería “es 100% peruana”.

“Este hombre irresponsable, Petro, lo que busca es tirarse abajo una relación histórica, Perú y Colombia comparten 1,600 kilómetros de frontera, formamos parte de la Comunidad Andina de Naciones y de la Alianza del Pacífico, que son poderosos instrumentos de cooperaciones, pero él por querer levantar su popularidad, que está por los suelos, provoca este escenario”, finalizó.

Presidente del Congreso pide no caer en provocaciones

El presidente del Congreso, José Jeri (Somos Perú), afirmó que todas las instituciones del país está “alineadas” en la defensa de la soberanía nacional y, en ese sentido, exhortó a “mantener la calma” y a “no caer en ningún tipo de provocación o acción de una persona que sigue delirando”, en referencia a Petro.

A su turno, el portavoz de la bancada de Avanza País, José Williams Zapata, dijo que es lamentable el izamiento de una bandera colombiana en la isla Chinería, pero refirió que “una persona desubicada puedo haber hecho tal cosa”.

“Sí, puede ser un acto de provocación si lo han hecho ellos, los colombianos. Tengo mis dudas, puede haber sido una persona pagada, algún sin vergüenza, que recibirá el rechazo de la isla”, expresó.

El también expresidente del Congreso explicó que Leticia (Colombia), al estar ubicada al margen izquierdo del río Amazonas se está quedando “sin agua”. Agregó que la administración de Petro debe “dragar”.

Por medio de su cuenta de X, la ex titular del Parlamento María del Carmen Alva sostuvo que “Petro escala su provocación contra el Perú”, al desconocer nuestra soberanía sobre la isla Chinería.

“Envía avión militar y coloca bandera de Colombia en territorio peruano. Santa Rosa es historia viva del Perú, con población pacífica y hermandad con Colombia. Actuaremos con firmeza: la soberanía se defiende”, tuiteó.

En entrevista con El Comercio, ratificó que “el pueblo de Santa Rosa, en la isla peruana de Chinería, es parte inalienable de nuestro territorio. Eso está fuera de toda discusión”.

Schialer explicó que la COMPERIF (La Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana “es el mecanismo que reconoce y aplica el propio tratado de 1922 y sus instrumentos conexos” para resolver proponer soluciones sobre cualquiera asunto de la línea de frontera entre el Perú y Colombia.