Municipalidad de Lima anunció el plan de desvió por la Gran Parada Militar 2026. (Foto: Andina / MML)
Municipalidad de Lima anunció el plan de desvió por la Gran Parada Militar 2026. (Foto: Andina / MML)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció un plan de desvió vehicular con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, que se realizará el próximo 29 de julio en la avenida Brasil. La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarrollo de una de las principales actividades del calendario patrio.

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