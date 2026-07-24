La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció un plan de desvió vehicular con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, que se realizará el próximo 29 de julio en la avenida Brasil. La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarrollo de una de las principales actividades del calendario patrio.

Como parte de los trabajos de instalación y desmontaje de tribunas, las vías auxiliares de ambos sentidos de la avenida Brasil, en el tramo comprendido entre las avenidas De La Policía y Simón Bolívar permanecerán cerradas parcialmente hasta el 4 de agoto.

Durante este periodo, el tránsito continuará por las vías principales de la avenida. Además, el 28 de julio las vías auxiliares permanecerán cerradas durante todo el día debido al ensayo general del desfile.

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Cierre del 29 de julio

El martes 29 de julio, desde las 00:01 hasta las 3:00 p. m., se ejecutará el cierre total de la avenida Brasil, entre la plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado. También quedarán restringidas la avenida de La Peruanidad, la avenida 9 de Diciembre, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Arica, la avenida Guzmán Blanco, el pasaje Ruiz Bravo, el jirón Chota y un tramo de la avenida Javier Prado Oeste.

Plan de desvío

Para los conductores que se desplacen de norte a sur, la Municipalidad de Lima recomienda dos rutas alternas: la primera por las avenidas Alfonso Ugarte, República de Venezuela, Tingo María, plaza de la Bandera, José de San Martín, José de Sucre, óvalo Independencia y jirón Bolognesi; la segunda por Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega, 28 de Julio, óvalo Jorge Chávez, Salaverry y avenida del Ejército.

En sentido contrario, de sur a norte, los vehículos podrán circular por la avenida del Ejército, Salaverry, óvalo Jorge Chávez, jirón Washington y avenida Uruguay. Otra alternativa será utilizar la avenida Brasil hasta el jirón Diego Ferré, continuar por las avenidas Antonio José de Sucre y José de San Martín, pasar por la plaza de la Bandera, seguir por Mariano H. Cornejo, óvalo Pedro Ruiz, jirones Loreto, Castrovirreyna y Varela, para finalmente llegar a la avenida Bolivia.

A fin de orientar a conductores y peatones, además de supervisar el cumplimiento de las restricciones durante toda la jornada, la Municipalidad de Lima indicó que inspectores de movilidad urbana y efectivos de la Policía Nacional del Perú estarán desplegados en los principales cruces de la ruta.