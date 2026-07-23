La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que, desde las 20:00 horas de este viernes 24 de julio, entrará en vigencia la restricción para la circulación de vehículos de carga de más de 3.5 toneladas en un tramo de la Carretera Central, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de miles de viajeros durante el feriado largo por Fiestas Patrias.

La medida se aplicará entre el kilómetro 19, en Ñaña (Lima), y el kilómetro 145, en el centro poblado de Pucará (Junín), una de las rutas con mayor flujo vehicular en estas fechas.

¿Cuáles son los horarios de restricción en la Carretera Central?

La Sutran precisó que la restricción se aplicará en los siguientes horarios:

Desde las 20:00 horas del viernes 24 de julio hasta las 08:00 horas del sábado 25 de julio de 2026.

Desde las 20:00 horas del sábado 25 de julio hasta las 08:00 horas del domingo 26 de julio de 2026.

Desde las 12:00 horas hasta las 22:00 horas del miércoles 29 de julio de 2026.

Asimismo, indicó que los vehículos de carga que ya se encuentren dentro del tramo restringido al inicio de la medida deberán abandonarlo en un plazo máximo de cinco horas. Una vez fuera del corredor vial, no podrán volver a ingresar mientras la restricción continúe vigente. Además, estará prohibido que estos vehículos permanezcan estacionados en los márgenes de la carretera dentro del tramo afectado.

Ficha de información de la restricción en la Carretera Central. Foto: Sutran

¿Qué vehículos estarán exonerados?

La restricción no se aplicará a los vehículos destinados a la atención de emergencias, entre ellos ambulancias, unidades de la Policía Nacional, compañías de bomberos y grúas.

Tampoco alcanzará a los vehículos que transporten ayuda humanitaria, medicamentos, donaciones, materiales para la atención de emergencias o maquinaria y equipos destinados a la rehabilitación y liberación de vías de comunicación terrestre.

Sutran despliega el plan “Viaje Seguro: Fiestas Patrias 2026”

En paralelo, la entidad ejecuta el operativo “Viaje Seguro: Fiestas Patrias 2026”, que estará vigente hasta el 3 de agosto.

El plan contempla el despliegue de 950 inspectores en todo el país y la realización de 2.700 operativos de fiscalización en carreteras y terminales terrestres, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y combatir el transporte informal.

Finalmente, la Sutran exhortó a los transportistas a planificar sus recorridos considerando los horarios de restricción y recordó a los viajeros que pueden reportar cualquier incidencia durante su viaje a través del Fiscafono 999 382 606, disponible las 24 horas.

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