Sutran restringe el tránsito de vehículos de carga en la Carretera Central para agilizar los viajes. Foto: Andina
Sutran restringe el tránsito de vehículos de carga en la Carretera Central para agilizar los viajes. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que, desde las 20:00 horas de este viernes 24 de julio, entrará en vigencia la restricción para la circulación de vehículos de carga de más de 3.5 toneladas en un tramo de la Carretera Central, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de miles de viajeros durante el feriado largo por Fiestas Patrias.

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