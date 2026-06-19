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La Sutran estima que la nueva oficina beneficiará de manera directa a una población de más de 340 000 ciudadanos de la región Huancavelica. Foto: difusión/composición GEC
La Sutran estima que la nueva oficina beneficiará de manera directa a una población de más de 340 000 ciudadanos de la región Huancavelica. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) instaló de manera formal su primera Unidad Desconcentrada (UD) en la región Huancavelica. Este nuevo punto de control institucional funcionará de forma permanente para supervisar el cumplimiento de las normativas de tránsito en las carreteras de la región.

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