La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) instaló de manera formal su primera Unidad Desconcentrada (UD) en la región Huancavelica. Este nuevo punto de control institucional funcionará de forma permanente para supervisar el cumplimiento de las normativas de tránsito en las carreteras de la región.

Durante la primera fase de implementación, los inspectores se desplegarán en las vías para realizar tareas de orientación, sensibilización y difusión técnica destinadas a operadores de empresas, choferes de unidades terrestres y pasajeros.

La implementación de esta nueva base de vigilancia de la Sutran permitirá monitorear de forma estratégica el los viajes que conecta a Huancavelica con el resto de la red vial nacional.

De acuerdo con las especificaciones técnicas, la Sutran tendrá control sobre un total de 61 rutas autorizadas de transporte regular de pasajeros con origen o destino en el departamento. Supervisará 1615 viajes mensuales programados hacia Lima y provincias colindantes.

La implementación de esta nueva base de vigilancia de la Sutran permitirá monitorear de forma estratégica el los viajes que conecta a Huancavelica con el resto de la red vial nacional. Foto: Sutran

Además, fiscalizará a más de 1170 camiones y vehículos de carga pesada que transitan diariamente por el territorio de la región. Y vigilará a dos terminales terrestres y 18 servicios complementarios vinculados al sistema de transporte de la zona.

Este nuevo punto de control busca descentralizar los servicios de fiscalización vial en la zona andina. En ese sentido, el superintendente de la Sutran, Gilmer Alvarez Zapata, aseguró que “esta nueva Unidad Desconcentrada permitirá cerrar brechas de supervisión y fortalecer el control del transporte terrestre mediante una presencia continua de la Sutran en la región”.

La Sutran estima que la nueva oficina beneficiará de manera directa a una población de más de 340 000 ciudadanos de la región Huancavelica. Por último, se informó que la capacidad operativa de la Unidad Desconcentrada se ampliará de forma escalonada en las siguientes etapas de trabajo.