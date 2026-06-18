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El servicio del Metropolitano 'chalaco' será implementando en conjunto con la ATU. (Foto: Andina)
El servicio del Metropolitano 'chalaco' será implementando en conjunto con la ATU. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad Provincial del Callao anunció la futura implementación de un sistema de transporte masivo denominado Metropolitano chalaco. Esta iniciativa se integra dentro del nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU), el cual busca reestructurar el transporte público y reducir los tiempos de desplazamiento en la provincia constitucional.

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