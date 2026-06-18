La Municipalidad Provincial del Callao anunció la futura implementación de un sistema de transporte masivo denominado Metropolitano chalaco. Esta iniciativa se integra dentro del nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU), el cual busca reestructurar el transporte público y reducir los tiempos de desplazamiento en la provincia constitucional.

El alcalde provincial, César Pérez, y el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, coordinan el diseño de las rutas exclusivas. Ambas instituciones trabajan actualmente en el desarrollo de los expedientes técnicos para garantizar la operatividad de este sistema de transporte en coordinación con la red de la capital.

La infraestructura proyectada para este servicio incluye la habilitación de tres corredores de buses de tránsito rápido (BRT). Asimismo, el plan contempla la creación de 25 ejes con carriles de circulación exclusiva para las unidades, con el fin de optimizar el flujo vehicular y organizar el crecimiento urbano.

El proyecto integral de movilidad incorpora además la construcción de cuatro líneas de metro y un sistema de teleférico. Entre estas obras destaca la Línea 7 del Metro, que tendrá una extensión de 28 kilómetros para conectar el Parque Industrial de Ancón con las terminales portuarias del Callao y Chancay.

La ejecución de este conjunto de proyectos de infraestructura requiere una inversión financiera total estimada en 20,000 millones de dólares. Se proyecta que el desarrollo ferroviario y de buses beneficie a más de 850,000 habitantes de distritos como Ventanilla, Mi Perú, Ancón y el cercado del Callao.

El Plan de Movilidad Urbana tiene una visión de desarrollo hacia el año 2045 y busca transformar la región en un eje logístico sostenible. El objetivo final de la red estructurada es disminuir los costos tarifarios para la ciudadanía y atender la creciente demanda de movilidad generada por la expansión habitacional.