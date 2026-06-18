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Se anuncia una movilización el viernes 19 de junio en Lima.
Se anuncia una movilización el viernes 19 de junio en Lima.
Por Carlos Gonzales

El partido Juntos por el Perú (JP) anunció movilizaciones en diversos puntos del país y en Lima para el miércoles 17 y viernes 19 de junio, tras los resultados preliminares de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que protagonizaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Por el momento, grupos de manifestantes permanecen en decenas de carpas instaladas en el parque Bausate y Meza, ubicado frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María.

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