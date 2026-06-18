El partido Juntos por el Perú (JP) anunció movilizaciones en diversos puntos del país y en Lima para el miércoles 17 y viernes 19 de junio, tras los resultados preliminares de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que protagonizaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Por el momento, grupos de manifestantes permanecen en decenas de carpas instaladas en el parque Bausate y Meza, ubicado frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María.

De acuerdo con la agenda de la protesta, el 17 de junio se iban a desarrollar “plantones ciudadanos y vigilias en todas las regiones del Perú”, mientras que el 19 de junio habrá una gran movilización nacional en Lima “con la llegada de delegaciones de todas las regiones, provincias y distritos del país” y la concentración será a partir de las 4 p.m. en el Campo de Marte.

El partido Juntos por el Perú anuncia una movilización para el viernes 19 de junio en Lima.

Y efectivamente, durante la jornada de miércoles se registraron concentraciones de personas en la cercanías del JNE. Además, fuentes de la PNP han reportado la llegada de ciudadanos desde el centro y sur de país.

Víctor Vallejo, presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, señaló que en los próximos días llegarán más ronderos a la capital para sumarse a la protesta. Aseguró que están dispuestos a permanecer “dos, tres meses o medio año” en Lima.

Fuentes policiales indicaron a El Comercio que, de acuerdo con labores de inteligencia, se ha detectado que el jueves podrían ocurrir algunas movilizaciones en Lima con participación de delegaciones del sur del país, y que incluso podría ser de mayores dimensiones que la programada para el viernes. Por ello, las autoridades han dispuesto la supervisión de vehículos y pasajeros en garitas de peaje como Punta Negra, Conchán y Puente Piedra. En esos puntos se efectuaría, de ser el caso, controles de identidad como medida preventiva.

Además, la PNP ha desplegado, según esa misma versión, agentes de inteligencia en varios puntos del país para reportar a las autoridades sobre eventuales desplazamientos de manifestantes por las principales vías del país, como la Panamericana Sur y la Carretera Central.

La Policía también ha determinado que los posibles lugares donde se concentren los manifestantes serían la plaza San Martín, plaza Dos de Mayo, los exteriores de la sede del JNE, el Paseo de los Héroes Navales, el Campo de Marte y los alrededores del penal Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo.

En días pasados también se desarrollaron unas movilizaciones en el evento denominado ‘La toma de Lima’, por lo que las autoridades dispusieron algunas restricciones para impedir actos violentos. Los manifestantes llegaron hasta los exteriores del JNE, en Jesús María, pero sin enfrentamientos.

Tras los primeros resultados del conteo realizado por la ONPE, ciudadanos de las ciudades de Puno, Juliaca y Chiclayo salieron a protestar de manera pacífica.

Municipalidad de Lima hará respetar principio de autoridad en la ciudad, asegura el alcalde

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, enfatizó que no se permitirá ningún tipo de desborde social o actos violentos durante las movilizaciones que se desarrollen en la capital. Advirtió que, en caso ocurran, se presentarán las denuncias contra los responsables.

“El principio de autoridad es una medida que yo he implementado desde que asumí funciones. No vamos a dar tregua a la criminalidad o a aquello que genere violencia, que genere alteración del orden normal de nuestra ciudad. Si quieren protestar, háganlo fuera del centro y, si lo hacen en el centro, aténganse a las consecuencias. Los estamos vigilando”, sostuvo.

Al igual que la Policía, Reggiardo afirmó que existen reportes de inteligencia sobre posibles desplazamientos hacia la capital, los cuales están siendo evaluados por las autoridades competentes.

“Tenemos informes de inteligencia que nos han llegado, que lamentablemente están vinculados a alguna agrupación política. No voy a mencionar quiénes son, pero vamos a seguir implementando dispositivos que eviten violencia, caos y afectación a la integridad de nuestros vecinos”, indicó.

Medidas preventivas tomadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima frente a la incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima. (Fotos: Municipalidad de Lima).

Aclaró que el Centro Histórico de Lima es una zona intangible, donde no se autorizarán concentraciones. “Nuestras 1.000 cámaras de seguridad están operando. Nuestros 15 drones de última generación, que además se los hemos comprado también a los Estados Unidos, están funcionando en perfectas condiciones. Y que les quede claro a todos: que no vamos a darle ninguna tregua a los violentos”, manifestó.

Las zonas intangibles son la Plaza de la Democracia, la Plaza de los Héroes Navales y la Plaza San Martín. Fuentes de la Municipalidad de Lima informaron a este Diario que se desplegarán cerca de 800 agentes del Serenazgo y 200 fiscalizadores municipales.

Las autoridades evalúan implementar una restricción vehicular por zonas del Centro Histórico de Lima, tal como ocurrió durante la denominada ‘Toma de Lima’, así como instalar rejas en zonas estratégicas, como el jirón de la Unión y la plaza Mayor, para impedir el ingreso masivo de personas.