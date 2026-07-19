Fiestas Patrias: cinco destinos cerca de Lima y los mejores horarios para evitar el tráfico (Foto: Difusión)
Fiestas Patrias: cinco destinos cerca de Lima y los mejores horarios para evitar el tráfico (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El feriado largo por Fiestas Patrias traerá consigo un incremento del tránsito en las principales vías de salida de Lima, por lo que planificar el viaje con anticipación será clave para evitar largas horas de congestión.

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