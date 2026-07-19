El feriado largo por Fiestas Patrias traerá consigo un incremento del tránsito en las principales vías de salida de Lima, por lo que planificar el viaje con anticipación será clave para evitar largas horas de congestión.

Con base en un análisis de movilidad compartido por Yango, entre las alternativas más cercanas para una escapada destacan Barranco, Pachacámac, Cieneguilla, Chosica y las playas del sur, destinos que pueden visitarse en un solo día o durante el fin de semana.

Para disfrutar de Barranco con mayor tranquilidad, lo ideal es llegar temprano por la mañana. En el caso de Pachacámac, se recomienda salir antes de las 9:00 a. m. para evitar el intenso tráfico en la Panamericana Sur.

Quienes opten por Cieneguilla encontrarán un ambiente ideal para actividades al aire libre y gastronomía campestre, aunque es preferible evitar partir el sábado por la mañana, cuando la afluencia de vehículos suele ser mayor.

Por su parte, Chosica sigue siendo una de las opciones favoritas para escapar del frío limeño gracias a su clima cálido. Para llegar sin mayores contratiempos, lo más recomendable es salir temprano por la Carretera Central.

Las playas del sur, como Punta Hermosa y San Bartolo, también recibirán una gran cantidad de visitantes. En este caso, partir muy temprano o después del mediodía puede ayudar a evitar los momentos de mayor congestión.

Según la empresa Yango, elegir el horario adecuado y revisar el estado del tránsito antes de salir puede reducir significativamente el tiempo de viaje y hacer más llevadero el inicio del feriado.

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