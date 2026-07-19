El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
LUNES 20 DE JULIO
Ate (1:00 pm - 11:50 pm)
- El Remanso de Santa Clara. - Cuadrante: Urb. El Remanso, Asoc. Viv. Niño Jesús 3ra etapa, A.H. 2 de Mayo, Asoc. Viv. Las Brisas, Asoc. Viv. 6 de Diciembre y Habilitación urbana Del Pilar.
(8:00 am - 8:00 pm)
- A. H. Horacio Zevallos Gamez Grupo L, A. H. Horacio Zevallos Gamez Grupo J, A. H. Horacio Zevallos Gamez Grupo M y A. H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos.
Comas (12:00 pm - 8:00 pm)
- Urb. Alameda de El Pinar 1era etapa. - Cuadrante: Av. San Juan, Av. Trapiche, Av. Los Rosales y río Chillón.
Pachacamac (8:00 am - 8:00 pm)
- Asoc. Fundo Mama Sicilia, Asoc. Las Viñas, Centro Poblado Rural Matamoros y Pueblo Pachacámac.
San Juan de Lurigancho (8:00 am - 11:55 pm)
- A. H. Cerro Sauce Alto Sector 1, Asoc. San Vicente, Asoc. San Marcos, Asoc. Pro Viv. Chavín de Huantar, Fábrica CELIMA, Asoc. San Juan I, Asoc. San Jorge, APV Inca Manco Cápac 2da etapa (Zona Industrial), Urb. Los Ángeles zona Litigio, A. H. Santa Rosa de Azcarrunz, A. H. Los Palomares (Alto Horizonte), PJ Jardines de Santa Clarita Sector Los Jardines de CELIMA, Asoc. Santa Clarita, AF Los Olivos, Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan Hospital Solidaridad, Agru. Las Palmeras I, A. H. Villa Rosario, Asoc. Villa Rosario, Agru. Villa Victoria, APV Villa Rosario, Asoc. Inca Manco Cápac Programa La Basilia, Parque Zonal Wiracocha, Urb. Industrial Las Flores 81 Hiper Mercados, APV Inca Manco Cápac 1ra, 2da y 3ra etapa, Urb. Villa Flores, Los Jardines de San Vicente, Coop. La Huayrona II y III, Inca Manco Cápac I, A. H. Los Palomares B, Agru. Andrés A. Cáceres, A. H. Mariscal Cáceres, A. H. San Pedro I y II, A. H. San Pedro, PJ Santa Fe de Totorita, A. H. Santa Fe Alta, A. H. Totoritas Parcelas A y B, A. H. 1° de Mayo Marginal, A. H. 1° de Mayo Ampl. Los Vencedores, A. H. José María Arguedas, Asoc. Viv. Villa Casuarinas y APV Inca Manco Cápac 1ra etapa.
Seguir temas