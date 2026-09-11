La cuenta regresiva llegó a su punto final para una de las competencias más esperadas por los seguidores del freestyle. La Red Bull Batalla Perú 2026 se disputará este sábado 12 de septiembre en Paradiso Lima, en Chorrillos, con 16 MCs que buscarán quedarse con el título nacional. La jornada comenzará a las 7:00 p. m. (hora peruana) y tendrá como principal premio la clasificación a la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla, que se realizará en Perú.

La edición de este año llega además con una mezcla de generaciones que promete enfrentamientos de alto nivel. Entre los nombres que estarán sobre el escenario aparecen el vigente campeón Nekroos, el subcampeón nacional Icon, JC Snake, Jota Shoy, Katacrist, Ramset, Venti, KG, Piero Pistas, Letras Tarapoto, MSL, NSP, Kian, Lucio, RGB y Cafú. La lista definitiva incorpora cambios respecto a las primeras nóminas difundidas, por lo que la cartelera llega a la recta final con mucha expectativa.

¿Cuándo y dónde será la Red Bull Batalla Perú 2026?

La Final Nacional se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026, desde las 7:00 p. m., en Paradiso Lima, ubicado en Chorrillos. El formato será de eliminación directa desde los octavos de final hasta la gran batalla por el campeonato, por lo que cada participante tendrá que demostrar desde el primer enfrentamiento que está preparado para avanzar.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es el premio que espera al ganador. Además de convertirse en campeón nacional, el vencedor conseguirá el boleto para representar a Perú en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027, que tendrá como sede al propio país. Así, la corona nacional tendrá un valor especial para cualquiera de los 16 competidores que llegue hasta la última batalla.

¿Quiénes participan en la Final Nacional?

El cartel reúne experiencia y nuevas figuras del circuito. Nekroos llega como campeón vigente, mientras que Icon y JC Snake regresan después de haber integrado el podio de la temporada anterior. También destaca Jota Shoy, tricampeón nacional, quien vuelve con la posibilidad de conquistar una cuarta corona. Katacrist, Ramset y Piero Pistas son otros nombres con experiencia en este escenario.

La nueva generación tendrá representación con competidores como Venti, KG, MSL, NSP, Kian, Lucio, RGB y Cafú. Precisamente, esa combinación entre campeones y talentos emergentes convierte el torneo en una competencia difícil de pronosticar. Además, el jurado estará conformado por Hampper, Acertijo y 3 Segundos, mientras que Mcias y Andy asumirán como hosts y DJ Dmandado estará a cargo de las bases durante la jornada.

¿Cuánto cuestan las entradas y dónde ver la Red Bull Batalla?

Para quienes quieran vivir las batallas desde Paradiso Lima, las entradas se encuentran disponibles mediante Ticketmaster Perú. De acuerdo con la información publicada para el evento, existe una zona general y el precio de venta regular es de S/75, mientras que la etapa de preventa fue ofrecida a S/70. Al tratarse de una competencia que se realizará este 12 de septiembre, se recomienda revisar directamente la plataforma oficial antes de realizar la compra.

Quienes no puedan asistir también podrán seguir la Red Bull Batalla Perú 2026 en vivo y gratis a través de los canales digitales de Red Bull Batalla. La transmisión contempla YouTube, Twitch y Red Bull TV, además de la cobertura en las redes sociales oficiales. En Perú, la señal comenzará a las 7:00 p. m., mientras que los seguidores de otros países podrán conectarse según su respectivo horario.

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