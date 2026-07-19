El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, anunció que el Poder Ejecutivo declarará el estado de emergencia en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca (Junín).

En diálogo con Canal N, señaló que el objetivo es acelerar la atención a la población damnificada por el movimiento telúrico y garantizar el despliegue de los programas sociales.

“Se tiene que declarar el estado de emergencia en la zona para activar no solamente los programas, sino para darle celeridad. También se ha recomendado a los alcaldes que tienen que registrar en el COEN para que la ayuda se materialice”, puntualizó.

Arroyo realizó una visita de inspección a la zona, donde evaluó los daños junto con el ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez.

Tras reunirse con las autoridades de la región y del distrito, el premier exhortó a las empresas privadas a sumarse a las acciones de apoyo para las familias afectadas por el sismo.

Cabe indicar que el presidente José María Balcázar afirmó que el Gobierno viene actuando de manera rápida frente al sismo, con el envío inmediato de ayuda humanitaria y la coordinación permanente con las autoridades regionales y locales.

Durante una entrevista en Radio Nacional, Balcázar señaló que las primeras acciones del Ejecutivo ya permitieron hacer llegar frazadas, carpas y alimentos a las zonas afectadas.

Asimismo, indicó que se elaborará un padrón de damnificados para garantizar que el apoyo llegue de manera ordenada a quienes más lo necesitan.