El primer ministro Luis Arroyo aseguró atención inmediata tras sismo en Junín. (Foto: PCM)
El primer ministro Luis Arroyo aseguró atención inmediata tras sismo en Junín. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, anunció que el Poder Ejecutivo declarará el estado de emergencia en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca (Junín).

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