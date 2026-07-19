El sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín dejó un saldo de cinco personas fallecidas y alrededor de 300 familias damnificadas que perdieron sus viviendas, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez. Las autoridades continúan con las labores de evaluación de daños y atención a la población afectada.

El funcionario indicó que se mantiene la evaluación de las viviendas destruidas y afectadas, mientras el Gobierno Regional de Junín, la Dirección Desconcentrada del Indeci y las entidades de primera respuesta permanecen desplegadas en las zonas impactadas.

Rescatan a vecinos atrapados bajo escombros mientras continúa atención por sismo en Junín. (Foto: Andina)

En la localidad de Chongos Bajo, varios pobladores quedaron atrapados entre los escombros tras el colapso de sus viviendas. Uno de los sobrevivientes relató que permaneció sepultado durante varios minutos hasta ser rescatado por sus vecinos y familiares.

“Todo me ha aplastado. Me ha enterrado. Había una parte donde pude respirar y pedir auxilio. Mis vecinos me ayudaron, mi padre y mi cuñado. Me dijeron que no tengo nada, que tengo contusiones y golpes. Me recetaron pastillas y ampollas para el dolor”, declaró a Latina.

Los habitantes de Chongos Bajo también denunciaron intentos de saqueo en viviendas colapsadas mientras sus propietarios permanecían heridos o eran atendidos en establecimientos de salud. Ante esta situación, solicitaron mayor presencia policial para resguardar los inmuebles afectados.

“Hay personas que han querido saquear, que están robando. Necesitamos a la Policía para que apoye a este pueblo” , manifestó uno de los damnificados al citado medio.

Sismo en Junín deja cinco fallecidos y unas 300 familias damnificadas, según Indeci. (Foto: Andina)

Luis Vásquez informó que en la zona trabajan el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional del Perú y unidades de la División Rápida del Ejército, que realizan labores de rescate, atención de emergencias y levantamiento de información sobre los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Asimismo, señaló que parte de los damnificados permanece en la Plaza de Armas del centro poblado de Pumpuya, donde reciben asistencia humanitaria. Según precisó, el Gobierno Regional entregó carpas y frazadas para atender a unas 300 personas que permanecen en espacios comunes debido a la pérdida de sus viviendas y a las bajas temperaturas registradas en la zona.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.