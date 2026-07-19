Indeci confirma cinco muertos y asistencia a damnificados tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Andina)
Indeci confirma cinco muertos y asistencia a damnificados tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín dejó un saldo de cinco personas fallecidas y alrededor de 300 familias damnificadas que perdieron sus viviendas, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez. Las autoridades continúan con las labores de evaluación de daños y atención a la población afectada.

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