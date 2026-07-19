El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que vientos de moderada a extrema intensidad afectarán la costa centro y sur del país entre hoy y el lunes 20 de julio, con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora (km/h), según el aviso meteorológico N.° 283, emitido con nivel de alerta naranja.

De acuerdo con el organismo, se esperan vientos cercanos a los 34 km/h en la costa centro, superiores a los 20 km/h en la costa sur y próximos a los 35 km/h en la región Ica.

Senamhi prevé ráfagas de hasta 35 km/h en Ica y emite alerta naranja para la costa peruana. (Foto: Andina)

El Senamhi señaló que este fenómeno podría ocasionar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla y neblina, principalmente en sectores cercanos al litoral durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Los departamentos comprendidos en el aviso meteorológico son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a realizar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, con el fin de verificar las condiciones de las infraestructuras y contribuir a la protección de la población.

Indeci recomienda reforzar viviendas ante aviso por fuertes vientos en la costa centro y sur. (Foto: Andina)

La entidad también recomendó a la ciudadanía asegurar los techos y los largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y mantenerse alejada de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras que puedan verse afectadas por el viento. Asimismo, aconsejó amarrar las embarcaciones y utilizar ropa de abrigo e impermeable, además de acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de presentar infecciones respiratorias o reacciones alérgicas.

El Indeci informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de las regiones comprendidas en la alerta y coordina con las autoridades regionales y locales el seguimiento de los efectos del fenómeno meteorológico.