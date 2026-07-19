Vientos intensos afectarán seis regiones de la costa con posible levantamiento de polvo y arena. (Foto: Andina)
Vientos intensos afectarán seis regiones de la costa con posible levantamiento de polvo y arena. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que vientos de moderada a extrema intensidad afectarán la costa centro y sur del país entre hoy y el lunes 20 de julio, con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora (km/h), según el aviso meteorológico N.° 283, emitido con nivel de alerta naranja.

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