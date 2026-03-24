Hace unos días, inició oficialmente el otoño 2026 en el Perú, cuyas características figuran asociadas a las horas de luz, cambio de color de las hojas de los árboles, días más frescos, entre otras. Sin embargo, los especialistas han señalado que el comportamiento reciente del clima en la costa peruana evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero, con un mar aún variable, pero con tendencia a un calentamiento progresivo para las próximas semanas. Frente a esta situación de incertidumbre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre la presencia de fuertes vientos en diversas regiones costeras, a poco de finalizar el mes de marzo. De esta manera, instaron a las autoridades locales y ciudadanos a tomar las precauciones respectivas para evitar ciertos inconvenientes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PRONOSTICÓ SENAMHI PARA LA COSTA PERUANA TRAS EL INICIO DEL OTOÑO 2026?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que, tras el inicio del otoño el 20 de marzo, diferentes regiones costeras del Perú experimentarán neblina y fuertes vientos de hasta 40 km/h que podrían generar el levantamiento de polvo y dificultar la visibilidad. Es así que, las regiones que se encuentran en alerta roja y que se podrían ver afectadas son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna. Por su parte, Raquel Loayza, experta en Meteorología del Senamhi, subrayó que el cambio de estación no supone una modificación inmediata de las condiciones climáticas; por el contrario, se trata de un proceso gradual. “El otoño será cálido, pero todavía con características de verano, debido al calentamiento que se espera en abril”, indicó para Andina.

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✅ El otoño 2026 presentará temperaturas más cálidas de lo habitual en la costa, especialmente en el norte, en un contexto marcado por el desarrollo de El Niño Costero.



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¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

En declaraciones para La República, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, informó que, por ahora, la presencia del Fenómeno El Niño Costero se mantiene en estado de alerta, conforme a las indicaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). De esta manera, implicaría que la temperatura del mar esté más cálida de lo normal entre los meses de marzo a noviembre, es decir, abarcaría las estaciones de otoño e invierno en el país. Así, el especialista indicó que, de acuerdo a los pronósticos para los próximos tres meses, se espera una temperatura más caliente; no obstante, señaló que aún se debe esperar la evolución del evento meteorológico.

Inclusive, Escajadillo confirmó que, hasta el momento, El Niño Costero se presenta como un evento débil, alcanzando un nivel moderado hacia julio. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas. De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona. Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, explicó a LR.