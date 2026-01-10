El verano 2026 inició con fuerza en el Perú con temperaturas que fluctúan entre los 18 °C y 27 °C, así como niveles muy altos de radiación UV en varias regiones costeras del país. Esta situación ha llevado a los especialistas a advertir a la población que extreme los cuidados con el fin de evitar enfermedades en la piel. Frente a esta intensa ola de calor, muchas personas se han cuestionado cuándo iniciará la siguiente estación del año. Es así que, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) compartió las fechas estimadas del inicio de las siguientes cuatro estaciones astronómicas (otoño, invierno, primavera y verano), las cuales traerán consigo cambios en la temperatura. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO INICIA LA SIGUIENTE ESTACIÓN DEL AÑO?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el verano en nuestro país se estima que finalice el próximo 20 de marzo de 2026 para dar paso a la estación del otoño, que iniciaría ese mismo día y que traería un clima mucho más fresco. Asimismo, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las posibles fechas de las siguientes temporadas en el Perú:

Otoño : 20 de marzo de 2026

: 20 de marzo de 2026 Invierno : 20 de junio de 2026

: 20 de junio de 2026 Primavera : 22 de septiembre de 2026

: 22 de septiembre de 2026 Verano: 21 de diciembre de 2026

¿CÓMO ES EL NUEVO APLICATIVO DEL SENAMHI?

A través de una nota de prensa publicada en sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que lanzó su nuevo y novedoso aplicativo “Senamhi Perú Móvil”, con el objetivo de que la población nacional conozca en tiempo real y de manera sencilla el pronóstico meteorológico por diversas localidades, con datos sobre temperaturas, climas, precipitaciones, niveles de ríos, condiciones del mar y alertas, basados en información actualizada y validada por especialistas de dicha entidad.

De esta manera, esta herramienta permitirá mantener informada a la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana, a fin de que puedan planificar sus actividades con total seguridad. Asimismo, para aquellos interesados en descargar la app, esta se encuentra disponible en todos los dispositivos móviles, ya sea mediante iOS (LINK) o Android (LINK). Para obtener el aplicativo en el teléfono y disfrutar de sus beneficios, solo deben acceder a la sección “Inicio” para consultar las condiciones climáticas actuales de su ubicación: