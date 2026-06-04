Por Redacción EC

La granja VIP’ es un programa de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el exorbitante premio económico de la primera temporada. De hecho, a pocos días de conocerse al ganador del reality, los participantes continúan dando de qué hablar en los medios de espectáculos y en las redes sociales debido a las constantes polémicas y enfrentamientos que protagonizan algunos de ellos. En ese sentido, tras la sorpresiva y polémica eliminación de Samahara Lobatón del programa de Panamericana TV, solo unos pocos participantes continúan en carrera por llevarse el jugoso premio que se disputará en la gran final prevista para los próximos días. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.