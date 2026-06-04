‘La granja VIP’ es un programa de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el exorbitante premio económico de la primera temporada. De hecho, a pocos días de conocerse al ganador del reality, los participantes continúan dando de qué hablar en los medios de espectáculos y en las redes sociales debido a las constantes polémicas y enfrentamientos que protagonizan algunos de ellos. En ese sentido, tras la sorpresiva y polémica eliminación de Samahara Lobatón del programa de Panamericana TV, solo unos pocos participantes continúan en carrera por llevarse el jugoso premio que se disputará en la gran final prevista para los próximos días. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ES LA GRAN FINAL DE ‘LA GRANJA VIP’ 2026?

En medio de la recta final de ‘La granja VIP’, los participantes realizan sus mejores estrategias para evitar ser eliminados. Así, según el programa de convivencia, la gran final de esta primera temporada se llevará a cabo este sábado 13 de junio. Ese día, Shirley Arica, por el ‘Team Víboras’, o Cri Cri, Diego Chávarri, Pamela López, Paul Michael, Mónica Torres y Gabriela Herrera, integrantes del ‘Team Reales’, podrían coronarse como ganadores del popular reality.

En cuanto al premio, el participante no solo obtendrá el reconocimiento como campeón de esta edición del reality, sino que también accederá a un jugoso premio de S/ 100 000. Esta importante suma de dinero será entregado al famoso que logre imponerse en la gran final, tras superar las distintas pruebas y desafíos que marcaron la competencia a lo largo de la temporada.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ ALFREDO ADAME A LOS SEGUIDORES DE ‘LA GRANJA VIP’?

A casi una semana para la gran final de ‘La granja VIP’, los participantes arman sus mejores estrategias para quedarse y llevarse el ansiado premio económico. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores en los últimos días fue el respaldo de Alfredo Adame, ganador de la primera temporada del reality en México, al ‘Team Reales’, integrado por Paul Michael, Diego Chávarri, Pamela López, Cri Cri, Gabriela Herrera y Mónica Torres. A través de la cuenta oficial de Team Reales en TikTok, el reconocido actor inició el video agradeciendo a los fanáticos por el apoyo que recibió durante su participación en el programa de convivencia.

Asimismo, el presentador mexicano no dudó en instar a los internautas a votar por los integrantes de los ‘Reales’, dejando en claro su respaldo y preferencia por este grupo a pocos días de la final de temporada. “Soy su amigo Alfredo Adame, les mando un saludo y un abrazo muy afectuoso con todo cariño y les agradezco infinitamente todo su apoyo hacia mí. Las amo, las quiero, qué lindo se han portado. Y bueno también a ustedes amigos les pido votos para el Team Reales del Perú, ¡Apóyenlas, por favor! Soy su amigo Alfredo Adame desde México y ya saben todo mi cariño para el Perú y todo mi cariño para el Team Reales del Perú, gracias", expresó el artista, visiblemente emocionado.