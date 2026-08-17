UNDERTALE: THE DETERMINATION SYMPHONY – WORLD TOUR hará su presentación en Lima este 12 de marzo de 2027. (Foto: https://www.undertalesymphony.com/)
UNDERTALE: THE DETERMINATION SYMPHONY – WORLD TOUR hará su presentación en Lima este 12 de marzo de 2027. (Foto: https://www.undertalesymphony.com/)
Por Paolo Valdivia

La magia y la nostalgia de uno de los videojuegos independientes más aclamados de la historia aterrizan en Lima. UNDERTALE: The Determination Symphony World Tour se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el próximo 12 de marzo, ofreciendo una experiencia audiovisual inmersiva pensada para emocionar tanto a fanáticos empedernidos como a amantes de la música orquestal.

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