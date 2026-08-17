La magia y la nostalgia de uno de los videojuegos independientes más aclamados de la historia aterrizan en Lima. UNDERTALE: The Determination Symphony World Tour se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el próximo 12 de marzo, ofreciendo una experiencia audiovisual inmersiva pensada para emocionar tanto a fanáticos empedernidos como a amantes de la música orquestal.

Un viaje musical por el Subsuelo interpretado por una orquesta de 25 músicos

El espectáculo destaca por sus arreglos originales interpretados en vivo por una orquesta de 25 músicos. La banda sonora original, compuesta por Toby Fox y caracterizada por sus pegajosos motivos melódicos, cobra una nueva dimensión gracias a la riqueza sonora de los instrumentos acústicos y de viento, reviviendo con intensidad cada tema icónico del juego.

Pantalla gigante y sincronización con el gameplay en vivo

Más que un concierto tradicional, se trata de una aventura multisensorial. Sobre el escenario se proyectarán escenas e imágenes del juego (gameplay footage), perfectamente sincronizadas con la interpretación musical. Esta integración permite a la audiencia revivir la historia de manera cronológica, acompañando al protagonista en su travesía por el Subsuelo:

Ruins y Snowdin: Los primeros pasos cálidos y las melodías entrañables de la zona nevada.

Los primeros pasos cálidos y las melodías entrañables de la zona nevada. Waterfall y Hotland: La tensión de las batallas clave y el ritmo vibrante de la zona volcánica.

La tensión de las batallas clave y el ritmo vibrante de la zona volcánica. New Home: El clímax emocional donde la música transmite el peso narrativo de las decisiones finales.

Un evento imperdible para la comunidad gamer en Lima

Con personajes emblemáticos, momentos de combate épicos y una narrativa que rompe la cuarta pared, este concierto promete revivir la esencia de UNDERTALE en un escenario emblemático como el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas estarán disponibles a través de las plataformas habituales de venta de boletos. La preventa inicia este 19 de agosto.