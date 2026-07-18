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Resumen

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Entrevista y sesión de fotos a Percy Valladares Huamanchumo en el balneario de Huanchaco, La Libertad. (Foto: Miguel Rocca)
Entrevista y sesión de fotos a Percy Valladares Huamanchumo en el balneario de Huanchaco, La Libertad. (Foto: Miguel Rocca)
Por Miguel Rocca

Conocer el Perú no es solo recorrerlo de norte a sur o de este a oeste. Ese viaje, por supuesto, es importante, pero lo es aún más detenerse a conversar con su gente, descubrir sus ideas, sueños, temores y preocupaciones. La ruta de la campaña Peruanos que Suman, de El Comercio y el Banco de Crédito (BCP), rompió fuegos esta semana y, desde el primer kilómetro, nos ha permitido encontrar historias que inspiran.

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