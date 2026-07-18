Conocer el Perú no es solo recorrerlo de norte a sur o de este a oeste. Ese viaje, por supuesto, es importante, pero lo es aún más detenerse a conversar con su gente, descubrir sus ideas, sueños, temores y preocupaciones. La ruta de la campaña Peruanos que Suman, de El Comercio y el Banco de Crédito (BCP), rompió fuegos esta semana y, desde el primer kilómetro, nos ha permitido encontrar historias que inspiran.

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La primera certeza llegó apenas dejamos Lima. En Huaral, conocimos a Elsa Yarleque, quien convirtió un espacio municipal en una sala de atención para niños con TDAH, autismo y otras condiciones. Gracias a su perseverancia, al trabajo voluntario y al esfuerzo conjunto de varias personas, hoy ese lugar brinda acogida y apoyo a decenas de niños y sus familias. Su historia ya puede verse en nuestra cuenta de Instagram.

Más adelante, rumbo al Callejón de Huaylas, nos esperaban nuevos Peruanos que Suman. Como Manuel, un artista que desde los 12 años crea obras en alto relieve con hojas, ramas y fragmentos de madera que transforma en piezas únicas. O Yolanda, quien junto con el colectivo Chimbote de Pie trabaja para proteger el ecosistema de la bahía El Ferrol y recuperar el esplendor que alguna vez tuvo.

Así se ve el Parque Nacional Huascarán al atardecer, en el corazón de Huaraz. (Foto: Lenin Tadeo) / Lenintr

Áncash estuvo repleto de historias de personas comprometidas con construir una sociedad mejor. En Casma conocimos al profesor Zárate, del colegio República de Chile, un convencido de que la gimnasia podía convertirse en una disciplina donde los niños de la provincia destacaran. Con paciencia impulsó la implementación de un gimnasio que hoy, gracias al trabajo conjunto con autoridades y padres de familia, es motivo de orgullo para toda la ciudad.

En Chimbote también hubo espacio para la gastronomía. El chef Marlon nos demostró que el cebiche chimbotano está entre los mejores del país. Con la calidad de los insumos que ofrece el puerto, nuestro plato bandera refleja la identidad culinaria de la ciudad.

Karla es una cantante apasionada por la cumbia y los ritmos tropicales que hoy enseña su talento a niños y adolescentes de bajos recursos. Percy, un defensor del balneario de Huanchaco en La Libertad y toda su historia y relación con las culturas Moche y Chimú. Este peruano que suma ha escrito un libro de cuentos también.

Lydia, una joven madre soltera chiclayana establecida en La Esperanza, Trujillo, que encontró en el reciclaje de cartón una oportunidad para renacer de una relación que solo trajo miedo y tristeza. Hoy sale adelante con un emprendimiento que da trabajo a otras mujeres.

Todas estas historias irán apareciendo en los próximos días en nuestras redes sociales. La invitación está hecha: acompáñanos a descubrir, una a una, a las personas que hacen del Perú un mejor lugar.

La ruta de nuestros periodistas Lenin Tadeo (videorreportero y fotógrafo) y Miguel Rocca (redactor), junto con Luis Ángel Morales, el conductor encargado de llevarnos hasta los rincones más diversos del país, continuó por Trujillo, donde nuevas historias de Peruanos que Suman comenzaron a aparecer en el horizonte. Ahora vamos hacia Cajamarca, pero eso lo contaremos en una próxima entrega.