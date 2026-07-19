Sismo de magnitud 5.1 deja cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. (Foto: Indeci)
Sismo de magnitud 5.1 deja cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. (Foto: Indeci)
Por Redacción EC

El sismo de magnitud 5.1 que remeció la noche del sábado 18 de julio en el Departamento de Junín dejó, hasta el momento, cinco personas fallecidas, 21 heridos y más de 300 damnificados, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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