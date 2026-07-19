El sismo de magnitud 5.1 que remeció la noche del sábado 18 de julio en el Departamento de Junín dejó, hasta el momento, cinco personas fallecidas, 21 heridos y más de 300 damnificados, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico se registró a las 9:24 p.m, con una profundidad de 24 kilómetros y tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, una de las zonas más afectadas.

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Según informó el jefe de Indeci, Luis Vásquez, la baja profundidad del sismo y muchas viviendas construidas con adobe y quincha generaron graves daños en distintas localidades.

Sismo de magnitud 5.1 deja cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. (Foto: Indeci)

“Se ha confirmado ya el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas”, refirió Vásquez.

Las víctimas mortales fueron reportadas en el sector de Pumpunya, donde varias viviendas de construcción rústica colapsaron debido a la intensidad del sismo. Entre las víctimas figuran personas de 18, 68, 72 y 73 años. Equipos de rescate, personal de salud, efectivos de la Policía Nacional del Perú, bomberos y miembros del Ejército fueron desplegados para atender a los afectados.

Asimismo, el jefe del Indeci informó que cerca de 300 personas quedaron damnificadas por el sismo y reciben atención en la Plaza de Armas y un complejo deportivo del centro poblado de Pumpunya, lugar donde se distribuyen carpas, frazadas y ayuda humanitaria.

Sismo de magnitud 5.1 deja cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. (Foto: Indeci)

En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas reportó interrupciones del servicio eléctrico en diversos distritos de Junín, entre ellos Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la Red Vial Nacional y los servicios de telecomunicaciones no registraron afectaciones de consideración.

Frente a la emergencia, el Gobierno anunció el desplazamiento de autoridades a la región para supervisar las acciones de respuesta y evaluar una posible declaratoria de estado de emergencia en las zonas más golpeadas por el sismo. Mientras tanto, Indeci exhortó a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y permanecer atenta ante eventuales réplicas.