El esposo de la cantante folclórica Meliza Carlos Salomé falleció luego de que la camioneta en la que viajaba junto a la artista y otros familiares se despistara y cayera al río Perené, en la provincia de Chanchamayo, región Junín. La intérprete y su hijo lograron sobrevivir al accidente.
El esposo de la cantante folclórica Meliza Carlos Salomé falleció luego de que la camioneta en la que viajaba junto a la artista y otros familiares se despistara y cayera al río Perené, en la provincia de Chanchamayo, región Junín. La intérprete y su hijo lograron sobrevivir al accidente.
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El siniestro ocurrió alrededor de las 4:40 a.m. de este martes en el sector Belén Pucharini, cuando la camioneta de placa ERV-261 retornaba de Mazamari con destino a Jauja, tras una presentación artística de la cantante en la Selva Central.
De acuerdo con la información preliminar, el vehículo se salió de la vía y terminó en las turbulentas aguas del río Perené. Como consecuencia del accidente, cuatro ocupantes resultaron heridos y fueron rescatados por pobladores y equipos de emergencia.
Los sobrevivientes fueron trasladados al puesto de salud de Yurinaki para recibir atención médica. Entre ellos se encuentran Meliza Carlos Salomé y su hijo, quienes lograron salir con vida del accidente.
Sin embargo, Hayden Barzola Hilario, de 29 años y esposo de la artista, fue arrastrado por la fuerte corriente del afluente. Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado sin vida a varios kilómetros del lugar donde ocurrió la tragedia.
La víctima había acompañado a la cantante junto a su hijo durante la presentación folclórica que ofreció en Mazamari antes de emprender el viaje de retorno hacia Jauja.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del despiste y la posterior caída del vehículo al río. Entre las diligencias se buscará establecer si factores como el estado de la vía, las condiciones climáticas o una posible falla mecánica influyeron en el accidente.
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Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
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