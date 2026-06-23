Cantante Meliza Carlos y su hijo sobreviven a accidente que dejó un fallecido. (Foto: Andina)
Cantante Meliza Carlos y su hijo sobreviven a accidente que dejó un fallecido. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El esposo de la cantante folclórica Meliza Carlos Salomé falleció luego de que la camioneta en la que viajaba junto a la artista y otros familiares se despistara y cayera al río Perené, en la provincia de Chanchamayo, región Junín. La intérprete y su hijo lograron sobrevivir al accidente.

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