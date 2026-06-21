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Sismo de magnitud 4.6 se sintió este domingo en el distrito de Torata, según informó IGP. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 4.6 se sintió este domingo en el distrito de Torata, según informó IGP. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.6 se registró la madrugada del domingo 21 de junio en el distrito de Torata, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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