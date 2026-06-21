Un sismo de magnitud 4.6 se registró la madrugada del domingo 21 de junio en el distrito de Torata, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte de la entidad, el temblor ocurrió a las 3:50 a.m. y su epicentro se localizó a 6 km al Sur Este de Torata, Mariscal Nieto, en el departamento de Moquegua.

Asimismo, detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 120 kilómetros, y una intensidad máxima de II-III en Torata.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0371

Fecha y Hora Local: 21/06/2026,03:50:13

Magnitud: 4.6

Profundidad: 120 km

Latitud: -17.11

Longitud: -70.80

Intensidad: II-III Torata

Referencia: 6 km al SE de Torata, Mariscal Nieto - Moqueguahttps://t.co/DoBgWpQj2P — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 21, 2026

El sismo fue localizado en las coordenadas geográficas latitud -17.11 y longitud -70.80, según los registros del monitoreo permanente realizado por el IGP. Estos datos permiten determinar con precisión el epicentro del evento sísmico.

A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.

Mochila de emergencia ante sismos

La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés.

Recuerda tener tu mochila de emergencias ante cualquier sismo.

Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.

Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua.