Asimismo, detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 120 kilómetros, y una intensidad máxima de II-III en Torata.
REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0371 Fecha y Hora Local: 21/06/2026,03:50:13 Magnitud: 4.6 Profundidad: 120 km Latitud: -17.11 Longitud: -70.80 Intensidad: II-III Torata Referencia: 6 km al SE de Torata, Mariscal Nieto - Moqueguahttps://t.co/DoBgWpQj2P
El sismo fue localizado en las coordenadas geográficas latitud -17.11 y longitud -70.80, según los registros del monitoreo permanente realizado por el IGP. Estos datos permiten determinar con precisión el epicentro del evento sísmico.
A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.
La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés.
Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.
Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua.
Reportaje sobre la restricción temporal del tránsito vehicular en el Cercado de Lima y el Centro Histórico debido a marchas y desvíos. Se muestran congestión, cierres de calles, rutas alternas y coordinación con la policía de tránsito en avenidas como Miguel Grau, 9 de Diciembre, San José, Paruro y Amazonas.