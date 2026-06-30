Ciudadanos de la región Moquegua iniciaron desde la madrugada de este martes un paro indefinido para expresar su rechazo a la Ley N.° 11658, aprobada por el Congreso, al considerar que modifica los límites territoriales de la región.

La protesta comenzó con el bloqueo total del puente Montalvo, en la Panamericana Sur, donde manifestantes impidieron el tránsito vehicular mediante la quema de objetos sobre la vía, según reportaron medios locales.

Bloqueos en la Panamericana Sur y suspensión de clases marcan paro indefinido en Moquegua. (Foto: Captura/Canal N)

Además del puente Montalvo, se registran bloqueos en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 1146, el cruce de Torata, el sector Chen Chen y los accesos al proyecto minero Quellaveco.

Como consecuencia de la medida de fuerza, quedó restringido el tránsito entre las regiones de Moquegua y Tacna.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que la norma aprobada afectaría a la comunidad de Quebrada Honda, ubicada en el distrito de Torata, debido a que los hitos considerados para la demarcación ingresarían en territorio que la región considera propio.

Durante una entrevista con RPP, la autoridad sostuvo que la iniciativa, planteada inicialmente para ordenar los límites internos de la provincia de Jorge Basadre, en Tacna, terminó incorporando territorio perteneciente a Moquegua.

“Nuestros hermanos de Quebrada Honda, del distrito de Torata, el 23 de junio descansaron en Moquegua y amanecieron en territorio tacneño” , declaró.

Gobernadora de Moquegua advierte que ley aprobada por el Congreso afectaría el canon minero de la región. (Foto: Captura / Canal N)

Gutiérrez indicó que la región no fue consultada durante la elaboración del proyecto de ley y afirmó que la medida de protesta continuará mientras el Ejecutivo no observe la norma.

Asimismo, señaló que la delimitación aprobada podría afectar futuros recursos derivados del canon minero.

Suspenden clases y restringen transporte

Como parte de las medidas adoptadas ante la protesta, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ilo suspendió las clases presenciales y virtuales en todas las instituciones educativas públicas y privadas de la provincia durante este martes.

El paro también afectó el transporte interprovincial. Las empresas que operan en el Terminal Terrestre Nacional Manuel A. Odría, en Tacna, suspendieron la venta de pasajes con destino a Moquegua debido al bloqueo del puente Montalvo.

Una situación similar se registró en el terminal terrestre de Arequipa, donde también se suspendió la venta de boletos hacia Moquegua.

En tanto, los viajes entre Arequipa y Tacna continúan desarrollándose por la carretera Costanera como ruta alterna, mientras el precio de los pasajes se mantiene desde los S/40, según reportes de los terminales terrestres.

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