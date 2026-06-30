Protesta en Moquegua por ley de límites afecta tránsito y transporte interprovincial. (Foto: Captura/Canal N)
Protesta en Moquegua por ley de límites afecta tránsito y transporte interprovincial. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

Ciudadanos de la región Moquegua iniciaron desde la madrugada de este martes un paro indefinido para expresar su rechazo a la Ley N.° 11658, aprobada por el Congreso, al considerar que modifica los límites territoriales de la región.

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