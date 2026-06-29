La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció que la región acatará un paro indefinido desde las 00:00 horas de este martes 30 de junio en rechazo al proyecto de ley N.° 11658, aprobado por el Congreso de la República, que modifica los límites territoriales entre Moquegua y Tacna.

En declaraciones a RPP, la autoridad regional indicó que la decisión fue comunicada por organizaciones de la sociedad civil, las cuales anunciaron la radicalización de las medidas de protesta en toda la región.

“El martes desde las 00:00 horas la sociedad civil ha comunicado por los medios de comunicación que van a radicalizar la medida de protesta en toda la región Moquegua en un paro indefinido” , manifestó.

Gutiérrez sostuvo que detrás de la iniciativa legislativa existiría un interés económico relacionado con el futuro canon minero que generaría una eventual ampliación de la empresa Southern Perú. Asimismo, afirmó que desde hace varios años se sostiene que la operación minera de Toquepala alcanza territorios que Moquegua considera propios.

La gobernadora hizo un llamado al presidente de la República para que observe la ley y la devuelva al Congreso. Además, propuso la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de Moquegua y Tacna con el fin de definir los límites territoriales entre ambas regiones.

Gutiérrez también informó que este martes, a las 8:00 a.m., viajará al Congreso junto con los alcaldes de Moquegua para solicitar una reunión con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, con el objetivo de pedir celeridad en la remisión de la autógrafa de ley al Poder Ejecutivo para su evaluación.

La autoridad regional señaló que espera que el titular del Congreso reciba a la delegación y escuche los planteamientos de las autoridades moqueguanas, al considerar que el Ejecutivo tiene la posibilidad de evitar un conflicto social de mayor magnitud en el sur del país.

Asimismo, advirtió que la región podría afrontar un nuevo “Moqueguazo” con el inicio del paro indefinido y afirmó que la población no está dispuesta a ceder territorio. Agregó que las autoridades tienen como prioridad la defensa de la integridad territorial y de los recursos naturales de la región.

Finalmente, Gutiérrez sostuvo que, si el Poder Ejecutivo promulga la norma, se generará un conflicto social que, según indicó, podría escalar en el sur del país en un contexto de transición gubernamental.