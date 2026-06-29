Gobernadora de Moquegua anuncia paro indefinido tras aprobación de ley sobre límites territoriales. (Foto: Municipalidad de Moquegua)
Gobernadora de Moquegua anuncia paro indefinido tras aprobación de ley sobre límites territoriales. (Foto: Municipalidad de Moquegua)
Por Redacción EC

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció que la región acatará un paro indefinido desde las 00:00 horas de este martes 30 de junio en rechazo al proyecto de ley N.° 11658, aprobado por el Congreso de la República, que modifica los límites territoriales entre Moquegua y Tacna.

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