¿Los cambios de estación provocan temblores y los animales predicen sismos?Empezar
FALSO
Los fenómenos climáticos no tienen nada que ver con los movimientos telúricos y la liberación de energía. Estos provienen del movimiento de las placas tectónicas.
FALSO
Si bien los animales son más sensibles a las ondas, no pueden detectar movimientos sísmicos anticipadamente.
FALSO
Un sismo puede ocurrir en cualquier momento. Las capas tectónicas están en constante movimiento y no guardan relación con un mes del año.
FALSO
Es falso porque un sismo de magnitud 4 y otro de magnitud 8 pueden producir la misma intensidad de movimiento. Un factor a tener en cuenta es saber cuán cerca se está del epicentro y del hipocentro.
a. Epicentro:
Se ubica sobre el hipocentro y es generalmente el punto donde se registra la mayor intensidad del sismo.
b. Hipocentro:
Profundidad de la Tierra donde se libera la energía en un terremoto.
FALSO
Espere a que cese el movimiento para evacuar lo más rápido. La mayoría de las lesiones ocurren cuando los objetos caen sobre la gente al entrar o salir de los edificios.
FALSO
En las casas modernas, los marcos de las puertas no son más fuertes que el resto de la casa. Es más seguro meterse bajo una mesa o escritorio apartado de las ventanas.
FALSO
Es peligroso seguir este consejo, porque el automóvil puede moverse y aplastarlo. También cabe la posibilidad de que otro conductor no lo vea y lo atropelle.
El método argumenta que durante un terremoto, solo las personas que se coloquen junto a un objeto voluminoso sobrevivirán, y no las que se protejan debajo de alguna estructura.
Su práctica se explica en tres suposiciones erróneas:
Los edificios siempre colapsan en los terremotos
FALSO
Las actuales construcciones están diseñadas para soportar fuertes movimientos telúricos.
Las personas pueden anticipar cómo colapsaría el espacio en el que se encuentran.
FALSO
La dirección de la sacudida y los aspectos estructurales únicos del edificio hacen casi imposible suponer cómo puede caer una estructura.
En fuertes sacudidas, la persona puede moverse hacia la ubicación deseada.
FALSO
El movimiento puede ser tan intenso que desplazarse resultaría imposible y muy peligroso.