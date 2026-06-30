El paro indefinido en Moquegua, convocado contra el proyecto de ley que modifica los límites territoriales, cobró su primera víctima. Un chofer estrelló su camioneta 4x4 contra una piedra colocada en medio de un bloqueo en la vía Panamericana Sur.

Según Exitosa, en horas de la madrugada, el conductor llevaba verduras hacia la ciudad de Moquegua proveniente de Tacna, cuando impactó violentamente contra el pesado objeto. Personal del SAMU lo auxilió, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas murió en el hospital regional.

Además, el medio indicó que el puente Montalvo está tomado por piquetes y decenas de personas que prohíben el paso, desde Tacna-Moquegua y Moquegua-Tacna hacia Lima.

Paro en todo Moquegua

En tanto, las clases en todos los centros edducativos y colegios de Moquegua se han suspendido, al igual que el sistema de transporte y comercio. Las personas se han acercado a las distintas tiendas, ferias y puestos de mercado para abastecerse.

Por otro lado, el ingreso a las mineras Southern y Quellaveco han sido interrumpidas por agricultores.

Las autoridades de Moquegua el día de hoy tienen una reunión con el presidente de la Repúblical, José María Balcázar, para revisar la autógrafa