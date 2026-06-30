El fatal accidente ocurrió en horas de la mañana. Foto: América Noticias
El fatal accidente ocurrió en horas de la mañana. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

El paro indefinido en Moquegua, convocado contra el proyecto de ley que modifica los límites territoriales, cobró su primera víctima. Un chofer estrelló su camioneta 4x4 contra una piedra colocada en medio de un bloqueo en la vía Panamericana Sur.

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