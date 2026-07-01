El bloqueo fue levantado tras decisión del Gobierno sobre límite entre Moquegua y Tacna. (TVPerú)
El bloqueo fue levantado tras decisión del Gobierno sobre límite entre Moquegua y Tacna. (TVPerú)
Por Redacción EC

La región de Moquegua ha recuperado la calma tras la suspensión del paro regional indefinido que mantenía paralizadas las actividades económicas y el transporte. La medida de protesta fue levantada luego de confirmarse que el Poder Ejecutivo observó formalmente la ley que generó una crisis por la delimitación territorial con el departamento de Tacna.

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