La región de Moquegua ha recuperado la calma tras la suspensión del paro regional indefinido que mantenía paralizadas las actividades económicas y el transporte. La medida de protesta fue levantada luego de confirmarse que el Poder Ejecutivo observó formalmente la ley que generó una crisis por la delimitación territorial con el departamento de Tacna.

La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, manifestó en una entrevista con RPP su satisfacción ante la decisión del presidente José María Balcázar de no promulgar la normativa. Según la autoridad moqueguana, el proyecto de ley cercenaba territorio regional al pretender que el sector de Quebrada Honda, ubicado en el distrito de Torata, pasara a formar parte de la jurisdicción del departamento de Tacna.

“Yo creo que lo primero, la sociedad civil de Moquegua ha logrado su objetivo: hacer que esta ley sea observada; y eso es un objetivo que nosotros respaldamos y lo solicitamos al presidente", expresó este miércoles.

Gutiérrez denunció irregularidades en el procedimiento legislativo, señalando que su región nunca fue convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para discutir los límites involucrados en la autógrafa. Asimismo, precisó que las familias residentes en Quebrada Honda poseen documentos de identidad que los vinculan a Torata y que no fueron consultadas sobre el cambio de su circunscripción política.

Intereses económicos y futuro del canon

La autoridad regional advirtió que detrás de la norma existiría un interés económico vinculado a los recursos naturales y la futura ampliación de las operaciones en la unidad minera Toquepala. Sostuvo que la delimitación propuesta afectaría la distribución del canon minero, un recurso estratégico que la población de Moquegua busca proteger frente a lo que consideran un avance sobre su territorio soberano.

Tras la observación del Ejecutivo realizada el pasado 30 de junio, la autógrafa retornó al Congreso de la República para una nueva evaluación técnica. Debido a que la Comisión de Descentralización se encuentra desactivada actualmente, el proceso deberá ser retomado y dictaminado por el nuevo Parlamento que asumirá funciones a partir del próximo 28 de julio.

Ante este escenario, Gutiérrez propuso la instalación de una mesa de diálogo técnica, mediada por la PCM, para definir los límites de manera definitiva entre ambas regiones. La gobernadora anunció que aprovechará el Consejo de Estado Regional, programado para este 2 de julio, para solicitar una reunión interna con el mandatario Balcázar y su homólogo de Tacna.

Mientras Moquegua recupera la calma, gremios de la región vecina de Tacna han anunciado sus propias medidas de fuerza en rechazo a la decisión del Gobierno central de frenar la ley. A pesar de la suspensión de las protestas, las organizaciones sociales de Moquegua indicaron que se mantendrán en estado de vigilancia permanente hasta que el proyecto legislativo sea archivado definitivamente.