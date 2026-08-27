Un sismo de magnitud 3.5 se registró la mañana de este jueves 27 de agosto en la región Moquegua, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 8:21:34 a. m., según el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0595.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el epicentro del sismo se ubicó a 16 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 20 kilómetros y fue localizado en las coordenadas latitud -16.83 y longitud -71.31. El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento alcanzó una intensidad de II-III en La Capilla.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0595

Fecha y Hora Local: 27/08/2026,08:21:34

Magnitud: 3.5

Profundidad: 20 km

Latitud: -16.83

Longitud: -71.31

Intensidad: II-III La Capilla

Referencia: 16 km al SO de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moqueguahttps://t.co/tkRC73HoI4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

¿Y para las mascotas?

Ante una emergencia, las mascotas también necesitan contar con un equipo básico que les permita afrontar la situación con seguridad. La mochila debe contener agua, alimento balanceado, un plato portátil, correa, arnés y una manta ligera para cubrir sus necesidades inmediatas.

A estos elementos se suman bolsas higiénicas y toallitas húmedas para mantener la limpieza durante la evacuación. También es importante incluir una copia de la cartilla de vacunación, los datos del veterinario y los medicamentos que el animal requiera.

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