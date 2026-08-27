Moquegua registra un nuevo temblor: IGP reportó sismo de magnitud 3.5 cerca de La Capilla. Foto: IGP
Moquegua registra un nuevo temblor: IGP reportó sismo de magnitud 3.5 cerca de La Capilla. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.5 se registró la mañana de este jueves 27 de agosto en la región Moquegua, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional.

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