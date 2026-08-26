Un sismo de magnitud 3.6 se registró la noche de este miércoles 26 de agosto en Supe Puerto, región Lima Provincias, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) señala que el epicentro del temblor se localizó a 24 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en la provincia de Barranca.

El movimiento se registró a las 20:12 horas de este miércoles y tuvo una profundidad de 48 kilómetros. Hasta el momento el Instituto de Defensa Civil (Indeci) no ha reportado daños ni víctimas que lamentar.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0593

Fecha y Hora Local: 26/08/2026,20:12:14

Magnitud: 3.6

Profundidad: 48 km

Latitud: -10.98

Longitud: -77.85

Intensidad: II-III Supe Puerto

Referencia: 24 km al SO de Supe Puerto, Barranca - Limahttps://t.co/pzliaKXdxN — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026

Ante el incremento del reporte de sismos en las últimas semanas, el IGP recordó que estos no pueden predecirse y pidió a la población informarse únicamente mediante canales oficiales, además de mantener medidas de prevención debido a que el país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

Por ese motivo, ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y evitar utilizar ascensores y, además, mantener en un lugar visible la mochila de emergencias.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.