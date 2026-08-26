Sismo de magnitud 3.6 se registró en Supe Puerto. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3.6 se registró en Supe Puerto. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.6 se registró la noche de este miércoles 26 de agosto en Supe Puerto, región Lima Provincias, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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