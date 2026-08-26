Sismo en Caravelí, Arequipa, la tarde del 26 de agosto.
Sismo en Caravelí, Arequipa, la tarde del 26 de agosto.
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.2 en la provincia de Caravelí, en Arequipa, durante la tarde de este miércoles, el cual alertó a los vecinos de la localidad costera de Chala.

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