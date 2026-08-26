El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.2 en la provincia de Caravelí, en Arequipa, durante la tarde de este miércoles, el cual alertó a los vecinos de la localidad costera de Chala.

El reporte sísmico detalló que el temblor ocurrió exactamente a las 14:29 horas. El epicentro se localizó a 42 kilómetros al sur de Chala. El foco del sismo presentó una profundidad de 22 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Especialistas del IGP han aclarado en otras oportunidades que este tipo de fenómenos no se pueden predecir, por lo que lo más recomendable es actuar de manera preventiva y estar listos para evacuar zonas peligrosas o ponerse a buen resguardo en casos de temblores.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0592

Fecha y Hora Local: 26/08/2026,14:29:19

Magnitud: 4.2

Profundidad: 22 km

Latitud: -16.24

Longitud: -74.18

Intensidad: III Chala

Referencia: 42 km al S de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/LAz5qy8aL0 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2026

La intensidad máxima de este sismo alcanzó el grado III en Chala. Esta escala permite medir los efectos visibles y la percepción del temblor por las personas en la superficie de la zona afectada.

Los protocolos sismológicos clasifican al evento dentro del rango de sismos menores a una magnitud de 4.5. Las especificaciones técnicas de la entidad científica también descartan un peligro de tsunami debido a que el sismo no superó la magnitud de siete grados.

La institución oficial recomienda mantener la calma ante eventuales réplicas en la costa sur del país. El organismo difunde de manera constante estas alertas para contrarrestar la propagación de rumores falsos en las diferentes plataformas virtuales.

Sismos en la madrugada del 26 de agosto

Antes del sismo en el sur, la madrugada de este miércoles registró tres temblores en otras regiones. El primero ocurrió a las 01:26 horas en Zarumilla, Tumbes, con una magnitud de 4.0 grados y a 97 kilómetros de profundidad. A las 02:40 horas, Chupaca, en Junín, reportó un evento de magnitud 3.6.

El tercer sismo de la madrugada ocurrió en Huánuco a las 05:02 horas, con una magnitud de 3.5 grados. Su epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de esa ciudad, con una profundidad de 15 kilómetros y una intensidad de grado dos a tres.