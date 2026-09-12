La llegada de Fest26 a Arequipa representa un primer paso para acercar este tipo de oportunidades a jóvenes de otras regiones del país. (Foto: Difusión)
La llegada de Fest26 a Arequipa representa un primer paso para acercar este tipo de oportunidades a jóvenes de otras regiones del país. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Por primera vez, Fest26, que busca acercar a los jóvenes información y oportunidades para tomar decisiones sobre su futuro académico, llegó a una ciudad fuera de Lima. El 4 y 5 de septiembre, más de 9.000 estudiantes, docentes y padres de familia se encontraron en el Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa, para conocer nuevas opciones de estudio y resolver dudas sobre carreras, admisión, becas y financiamiento.

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