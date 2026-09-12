Por primera vez, Fest26, que busca acercar a los jóvenes información y oportunidades para tomar decisiones sobre su futuro académico, llegó a una ciudad fuera de Lima. El 4 y 5 de septiembre, más de 9.000 estudiantes, docentes y padres de familia se encontraron en el Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa, para conocer nuevas opciones de estudio y resolver dudas sobre carreras, admisión, becas y financiamiento.

La jornada reunió a representantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad Católica Santa María, la Universidad Católica San Pablo, la UTP y la UPC, además de seis universidades de Estados Unidos: MIT, Brown University, University of Chicago, Dartmouth College, University of Pennsylvania y Williams College.

EducationUSA brindó asesorías sobre el proceso para estudiar en Estados Unidos, mientras que empresas como Google, TikTok e IBM compartieron las tendencias que están transformando el mercado laboral y las oportunidades que genera la tecnología para las nuevas generaciones.

“Queremos acercar oportunidades a todos los jóvenes del Perú, y traer el festival a Arequipa ha sido un gran paso en ese camino. Cuando un estudiante puede hablar directamente con universidades, profesionales y empresas, deja de elegir desde la incertidumbre y empieza a construir su futuro con mayor información y confianza”, señaló María Fe Sánchez, líder del Fest26.

Los asistentes también pudieron conocer Beca Cometa, iniciativa de Intercorp que financia el 100% de los estudios de pregrado en prestigiosas universidades de Estados Unidos. El programa ha permitido que 106 jóvenes peruanos estudien en estas instituciones, ocho de ellos provenientes de Arequipa.

El festival también contó con historias de profesionales que han desarrollado sus carreras en distintos ámbitos. Thalía Leyton, bioingeniera peruana e investigadora en la Universidad de Stanford y exinvestigadora de la NASA; Wendy Ramos, actriz, conferencista y comunicadora; y Renzo Casapía, ingeniero industrial arequipeño y director general de LearnDat, compartieron sus experiencias y mostraron que existen distintos caminos para construir una trayectoria profesional.

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La llegada de Fest26 a Arequipa representa un primer paso para acercar este tipo de oportunidades a jóvenes de otras regiones del país. “Hay jóvenes talentosos en todo el Perú que tienen mucho por aportar y que necesitan acceder a información, referentes y oportunidades para imaginar su futuro con más posibilidades”, agregó Sánchez.

La experiencia de esta primera edición descentralizada abre también la posibilidad de seguir acercando este tipo de oportunidades a jóvenes de otras regiones del país, para que puedan acceder a información sobre carreras, universidades, becas y nuevas alternativas para su futuro sin que la distancia sea una barrera.