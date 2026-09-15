Chancay afina detalles para albergar por primera vez un importante espacio de diálogo e inspiración como lo es el evento TDEx. El sábado 19 de septiembre, bajo el lema “Acciones que transforman vidas”, se realizará el TEDxChancay 2026, con el objetivo de abrir un espacio de experiencias e ideas que aporten al desarrollo de la ciudad.

Las siete conferencias del evento, en el que participarán diferentes oradores nacionales, se realizarán en las instalaciones del Castillo de Chancay, infraestructura considerada como símbolo turístico del norte chico.

“Para nosotros es un orgullo que el Castillo de Chancay sea sede de un evento como TDEx. Sentimos que es una oportunidad para mostrar que el castillo puede ser más que un atractivo turístico. Queremos consolidarnos como un espacio donde sucedan cosas importantes, donde se encuentren la cultura, la innovación y las nuevas ideas”, indicó Andrea Barreto Podestá, directora general del Castillo de Chancay, en diálogo con El Comercio.

Agregó que TDEx le permitirá al castillo llegar a un sector del público que todavía no conoce los beneficios que ofrece, y hará que Chancay se posicione como un destino con amplio potencial no solo a nivel turístico, sino también cultural y empresarial.

“Toda la parte de la economía local se va a mover muchísimo, se va a dinamizar y eso nos motiva bastante, porque no solo estamos generando mayor conocimiento del castillo y sus instalaciones sino también de la zona”, acotó.

Importante proyecto para 2027

La construcción de un hotel de seis pisos es el proyecto más ambicioso del Castillo de Chancay para el 2027. El espacio contará con todas las comodidades para que la experiencia de los futuros huéspedes sea satisfactoria.

El objetivo del proyecto es consolidar el crecimiento del castillo no solo como atractivo turístico, sino también como un moderno complejo para reuniones corporativas.

“Esperamos llegar a la categoría de hotel cinco estrellas. En enero inauguramos los tres primeros pisos del hotel y luego lo inauguraremos completo. Será ese el proyecto principal del 2027 dentro del castillo”, aseguró Andrea Barreto Podestá.

TEDxChancay 2026: lo que debes saber

El evento, que tiene como lema “Acciones que transforman vidas”, se realizará el sábado 19 de setiembre, desde las 8.00 a. m. en el Castillo de Chancay con siete conferencias a cargo de oradores nacionales.

El objetivo es abrir un espacio de conversación en torno a ideas y experiencias que puedan aportar a esta nueva etapa de la ciudad.

La iniciativa reunirá a voces de distintas disciplinas para abordar temas vinculados con innovación, liderazgo, educación, emprendimiento, sostenibilidad y desarrollo humano, y generar un intercambio entre distintos actores de la comunidad.

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