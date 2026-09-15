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Resumen

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El Castillo de Chancay albergará por primera vez siete conferencias en el marco del evento TDEx Chancay 2026 | Foto: Difusión
El Castillo de Chancay albergará por primera vez siete conferencias en el marco del evento TDEx Chancay 2026 | Foto: Difusión
Por Ernesto Cegarra

Chancay afina detalles para albergar por primera vez un importante espacio de diálogo e inspiración como lo es el evento TDEx. El sábado 19 de septiembre, bajo el lema “Acciones que transforman vidas”, se realizará el TEDxChancay 2026, con el objetivo de abrir un espacio de experiencias e ideas que aporten al desarrollo de la ciudad.