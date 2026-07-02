El Castillo de Chancay continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país. Así lo revela el más reciente Reporte Mensual de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que ubica parque temático entre los sitios más visitados del Perú durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026.

De acuerdo con el informe oficial, el parque temático del recibió 195 647 visitantes en los primeros cuatro meses del año, lo que representa un crecimiento de 28,2 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando registró 152 586 visitas. La cifra también supera ampliamente los niveles alcanzados en 2019, con un incremento de 179,2 %, evidenciando el notable crecimiento del atractivo en los últimos años.

Dentro del listado elaborado por Mincetur, el Castillo de Chancay comparte espacio con algunos de los destinos más emblemáticos del país, como el Circuito Mágico del Agua, la Reserva Nacional de Paracas, el Santuario Histórico de Machupicchu, las Islas Ballestas y diversos complejos arqueológicos del Cusco.

Un referente del turismo familiar en el Perú

Ubicado en la provincia de Huaral, el Castillo de Chancay ha diversificado su oferta turística incorporando recorridos temáticos, museos, espectáculos, áreas recreativas, hospedaje y una propuesta gastronómica que lo ha convertido en uno de los destinos familiares más importantes del país.

El reporte también evidencia que el turismo interno continúa siendo el principal motor del crecimiento del Castillo de Chancay. Del total de visitantes registrados entre enero y abril de 2026, 195 647 corresponden a turistas nacionales.

Esta tendencia confirma la creciente preferencia de las familias peruanas por destinos que integran cultura, entretenimiento e historia en una sola experiencia.

El castillo indicó que viene fortaleciendo su estrategia turística mediante el desarrollo de nuevas experiencias para toda la familia, la incorporación de actividades temáticas, alianzas con instituciones públicas y privadas, y una programación permanente de eventos culturales y de entretenimiento.

Estas acciones se complementan con la mejora continua de su infraestructura y servicios, con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más atractiva a los visitantes.

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