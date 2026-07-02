El Castillo de Chancay, ubicado en Huaral, recibió 195,647 visitantes entre enero y abril de 2026, según el Reporte Mensual de Turismo del Mincetur.
El Castillo de Chancay, ubicado en Huaral, recibió 195,647 visitantes entre enero y abril de 2026, según el Reporte Mensual de Turismo del Mincetur.
Por Redacción EC

El Castillo de Chancay continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país. Así lo revela el más reciente Reporte Mensual de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que ubica parque temático entre los sitios más visitados del Perú durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026.