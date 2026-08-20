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La niña fue rescatada en la frontera entre Ecuador y Perú, después de ser traficada para ser entregada a un hombre de 50 años, que fue capturado. (Ejército de Ecuador).
La niña fue rescatada en la frontera entre Ecuador y Perú, después de ser traficada para ser entregada a un hombre de 50 años, que fue capturado. (Ejército de Ecuador).
Por Abby Ardiles

Una menor de 10 años fue hallada y rescatada de la comunidad indígena Espejo, ubicada en el río Tigre, en la provincia de Pastaza, Ecuador, como resultado de una investigación conjunta entre la Fiscalía General del Estado de Ecuador, la organización Our Rescue y autoridades ecuatorianas y peruanas, además de la Policía de Ecuador. La intervención se realizó el pasado 7 de agosto, según informaron las autoridades del país vecino.

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