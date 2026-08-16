La Cámara de Comercio de Lima (CCL) planteó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) una serie de medidas para reducir costos logísticos, mejorar la competitividad del comercio exterior y recuperar el dinamismo del turismo, durante una reunión de trabajo entre el presidente del gremio, Raúl Barrios Fernández-Concha, y el titular del sector, Rogers Valencia.

Uno de los principales planteamientos estuvo relacionado con el cabotaje marítimo, que la CCL busca convertir en una alternativa competitiva para el transporte interno de mercancías. Para ello, el gremio propuso corregir las distorsiones tributarias que actualmente dificultan el desarrollo de esta modalidad y presentó una propuesta legislativa, cuya incorporación al marco de facultades delegadas también planteó evaluar.

La CCL también propuso perfeccionar el modelo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para permitir una mayor participación de servicios logísticos y actividades de mayor valor agregado.

“Como sector privado debemos ser un aliado estratégico del Estado. Aportamos nuestra experiencia para identificar trabas y plantear soluciones concretas”, señaló Barrios.

Medidas ante el arancel de EE.UU.

Otro de los temas abordados fue el arancel adicional de 12,5% aplicado por Estados Unidos a determinados productos peruanos.

Ante ello, la CCL entregó al Mincetur una propuesta normativa, vía decreto supremo, orientada a fortalecer el marco regulatorio peruano frente a las exigencias de Estados Unidos relacionadas con la prohibición de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

El gremio también planteó reforzar las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX), ante las brechas de recursos humanos y capacidad de atención identificadas en algunas de estas oficinas.

CCL

En ese sentido, Barrios propuso que la propia CCL financie la presencia de un profesional de la institución en la oficina de Promperú en Madrid, sin generar gasto para el Estado.

“El objetivo será apoyar a empresas peruanas, generar agendas empresariales, desarrollar contactos comerciales y aprovechar la red internacional de convenios de la CCL”, explicó.

El ministro Valencia consideró positiva y viable la iniciativa, por lo que ambas instituciones continuarán las coordinaciones para poner en marcha este piloto.

CCL pide revisar regulación de Chancay

En materia portuaria, uno de los puntos de preocupación del gremio fue una eventual regulación de tarifas del Puerto de Chancay. La CCL defendió la libre competencia y la seguridad jurídica para las inversiones privadas.

“Chancay debe ofrecer tarifas competitivas frente a otros puertos de la región y convertirse en un factor de reducción de costos logísticos para todo el país”, afirmó Barrios.

La posición del gremio apunta a que el nuevo terminal se consolide como una infraestructura capaz de reducir los costos asociados al comercio exterior y mejorar la posición competitiva del Perú frente a otros mercados de la región.

Turismo: Machu Picchu y Jorge Chávez

La agenda también incluyó propuestas para mejorar la experiencia turística y resolver algunos de los problemas que enfrenta el sector.

Para Machu Picchu, la CCL planteó modernizar el sistema de venta de entradas y diferenciar la atención de turistas individuales de la operación de agencias y operadores profesionales. El objetivo es reducir los bloqueos de boletos y brindar mayor previsibilidad a los visitantes.

Asimismo, propuso complementar la gestión de la capacidad de carga con un mejor ordenamiento de los flujos turísticos, la ampliación de rutas y la habilitación de nuevos accesos. También planteó integrar la visita a Machu Picchu con otros destinos, como el Valle de La Convención y Choquequirao.

En cuanto al servicio de buses entre Machu Picchu Pueblo y el complejo arqueológico, el gremio propuso una licitación abierta, transparente y competitiva, con participación de operadores nacionales e internacionales y asistencia técnica especializada.

Por otro lado, la CCL alertó sobre los problemas registrados en los controles migratorios del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, particularmente por las esperas y dificultades operativas que pueden afectar la experiencia de los pasajeros.

“Migraciones y Lima Airport Partners deben coordinar y corregir aspectos relacionados con los puestos de atención, equipos automatizados, Migracheck, información al pasajero y capacidad física”, sostuvo Barrios.

El gremio también reiteró su rechazo al cobro de la TUUA a pasajeros en conexión o transferencia, al considerar que puede restar competitividad al aeropuerto de Lima como hub regional.

En conjunto, la CCL planteó al Mincetur una agenda que busca atacar algunos de los principales costos y trabas que afectan al comercio exterior y al turismo, con énfasis en infraestructura, logística, conectividad y condiciones para la inversión privada.