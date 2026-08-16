CCL
CCL
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) planteó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) una serie de medidas para reducir costos logísticos, mejorar la competitividad del comercio exterior y recuperar el dinamismo del turismo, durante una reunión de trabajo entre el presidente del gremio, Raúl Barrios Fernández-Concha, y el titular del sector, Rogers Valencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.