Se realizará el sábado 19 de septiembre, desde las 8:00 a. m.. Foto: GEC
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Por Redacción EC

Chancay es una ciudad de poco más de 67.000 habitantes que atraviesa una transformación impulsada por el desarrollo del Puerto de Chancay, cuya inversión proyectada bordea los US$ 3,500 millones. El crecimiento de esta nueva actividad económica abre oportunidades, pero también plantea preguntas sobre las capacidades, el liderazgo y el papel de sus habitantes en la ciudad que viene.

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