Yape se ha convertido en una de las alternativas más utilizadas para realizar pagos y cubrir distintos servicios de manera rápida y sencilla. Su facilidad de uso ha llevado a miles de personas a recurrir a la aplicación para resolver gastos cotidianos sin necesidad de utilizar efectivo. Sin embargo, como ocurre con cualquier plataforma digital, existen determinadas condiciones que los usuarios deben conocer antes de realizar una operación. Una de ellas está relacionada con el dinero que puede emplearse al momento de pagar ciertos servicios. Esta situación puede generar dudas, especialmente cuando se trata de cubrir recibos o gastos cuyo valor es elevado. Por ello, resulta importante conocer las condiciones que establece la aplicación para este tipo de transacciones. Tener claro este aspecto permitirá evitar inconvenientes al momento de efectuar un pago. Si utilizas Yape con frecuencia, conocer este límite puede ayudarte a organizar mejor tus próximas operaciones.

¿Cuál es el monto máximo para pagar servicios con Yape?

Los montos límite de la funcionalidad “Yapear servicios” son los siguientes:

Hasta un máximo total diario de S/3,000 en cualquiera de estas categorías: Financieras, Proveedores de Negocio, Educación y Trámites, Ventas por Catálogo y Tributos

en cualquiera de estas categorías: Financieras, Proveedores de Negocio, Educación y Trámites, Ventas por Catálogo y Tributos Hasta un máximo total diario de S/2,000 en cualquiera de estas categorías: Servicios básicos, Seguros, Asociaciones, Otros

en cualquiera de estas categorías: Servicios básicos, Seguros, Asociaciones, Otros Hasta un máximo total diario de S/1,000 para Compras por Internet

El límite mensual acumulado de todas las categorías es máximo S/20,000.

¿Recibiré una constancia de pago por pagar mis servicios con Yape?

Al pagar tus servicios con Yape te llegará una notificación con la confirmación del pago del servicio al correo que registraste al crear tu cuenta.

Además, podrás ver todas tus constancias en la sección de Últimos movimientos. A diferencia de un yapeo a otra persona, este pago se verá como “Nombre de la empresa - Nombre del servicio”. Si necesitas más detalle del movimiento, solo toca en él.

En caso existan demoras y no te llegue el correo de constancia, espera unos minutos y revisa las bandejas de Recibido, Spam o ”No deseados”, pues el correo podría estar llegando ahí.

Si problema persiste, contáctanos a nuestro canal oficial de WhatsApp para ayudarte.

¿Cuál es la cobertura y beneficios del Seguro de Vida?

El Seguro de Vida Yape es un producto de Pacífico Seguros que cubre el fallecimiento por muerte natural o accidental de la persona asegurada.

Si fallece el titular del seguro, los herederos legales o beneficiarios recibirán como indemnización el monto de S/ 10,000.

Además, cuentas con un beneficio adicional de 3 consultas virtuales al año con la red T-sana para ti y tus familiares.

Estas consultas están disponibles a partir del tercer día hábil (no cuentan fines de semana ni feriados) de adquirir tu seguro y durante toda su vigencia.