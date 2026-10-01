En Perú, millones de personas utilizan Yape a diario para transferir y recibir dinero desde el celular de forma rápida y sin pagar por estas operaciones. Para ingresar a la aplicación es necesario utilizar una contraseña de seis números, pero puede ocurrir que el usuario la olvide o simplemente quiera reemplazarla por una nueva. Ante cualquiera de estas situaciones, existe un procedimiento específico que permite restablecer el acceso y establecer otra clave de seguridad. Este proceso resulta importante para quienes necesitan volver a utilizar su cuenta con normalidad y evitar inconvenientes al momento de realizar operaciones. Además, conocer las alternativas disponibles permite actuar rápidamente cuando la contraseña ya no está disponible o se desea actualizar por motivos de seguridad. ¿Qué pasos debes seguir para modificarla y crear una nueva? A continuación, te explicamos el procedimiento.

ESTO ES LO QUE DEBES HACER PARA CAMBIAR LA CLAVE DE INGRESO A YAPE

El uso de Yape a nivel nacional ha aumentado exponencialmente durante los últimos años tras un 2016 a partir del cual inició operaciones para promover las transferencias interbancarias de manera digital gracias al acceso permitido colocando la tradicional clave secreta de 6 dígitos requerida por toda entidad financiera.

De acuerdo a información compartida mediante la plataforma digital de la billetera creada por el BCP, los usuarios del popular aplicativo que olvidaron la combinación de dígitos para ingresar o simplemente desean modificarla por seguridad, deben seguir al pie de la letra una serie de pasos a fin de generar una nueva serie numérica.

Ante lo expuesto, a continuación te compartimos los detalles referentes al cambio de clave de 6 dígitos que necesitas realizar en Yape por olvido o actualización de datos haciendo uso de tu Documento Nacional de Identidad (DNI):

1- Abre Yape y pulsa “¿Olvidaste tu clave?” que figura en pantalla principal.

2- Coloca el número de celular asociado a tu cuenta.

3- Tras ello, ingresa el código de validación que recibirás por mensaje de texto.

4- Inmediatamente, sube una foto del DNI que ingresaste en el registro y un selfie sin lentes para validar tu identidad procurando estar en un ambiente iluminado.

5- Por último, crea una nueva clave de acceso, y confírmala para que puedas empezar a acceder a Yape de manera directa y sin inconvenientes.

En relación a la creación de claves seguras, y adicionalmente, Yape te recomienda que no utilices datos personales como fechas de cumpleaños, DNI o aniversarios, evites usar números consecutivos o un mismo número que se repita, no compartir tu clave con familia o amigos ni mucho menos guardar contraseñas en tus notas o aplicaciones de celular.

ESTOS SON LOS LÍMITES DE YAPEO DIARIO Y LA FORMA CÓMO PUEDES CAMBIARLOS DESDE TU CELULAR

A diario, los peruanos con Yape instalado, realizan transacciones que conllevan un límite en cuanto a monto enviado se refiere, permitiéndote la billetera digital desarrollada por el BCP, que hasta tengas la chance de elegir entre 3 cantidades de dinero habilitadas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, tu tope para transferir dinero hoy asciende a los 500 soles, sin embargo, puedes optar por cambiarlo, y terminar escogiendo entre 950 y los S/2.000 desde tu propio dispositivo móvil, y sin necesidad de recurrir a trámites presenciales.

Si te interesa modificar límite de yapeo diario, toma en consideración el siguiente paso a paso que te permitirá concretarlo, y así ampliar monto permitido para envíos de dinero mediante la popular billetera digital del BCP:

Ingresa desde “Ajustes” en el menú de Yape.

Toca en la opción “Límites transaccionales”.

Elige el límite de yapeo diario que prefieres.

Solo si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital.

Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo!

Cabe resaltar, que una vez modificado, el BCP te brinda la alternativa de retornar a límite anterior siguiendo los mismos pasos, mientras con respecto a la recepción de envíos, considera que puedes recibir hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, monto ascendente a los S/26,750 mensuales.