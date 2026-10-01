En Perú, millones de personas utilizan Yape a diario para transferir y recibir dinero desde el celular de forma rápida y sin pagar por estas operaciones. Para ingresar a la aplicación es necesario utilizar una contraseña de seis números, pero puede ocurrir que el usuario la olvide o simplemente quiera reemplazarla por una nueva. Ante cualquiera de estas situaciones, existe un procedimiento específico que permite restablecer el acceso y establecer otra clave de seguridad. Este proceso resulta importante para quienes necesitan volver a utilizar su cuenta con normalidad y evitar inconvenientes al momento de realizar operaciones. Además, conocer las alternativas disponibles permite actuar rápidamente cuando la contraseña ya no está disponible o se desea actualizar por motivos de seguridad. ¿Qué pasos debes seguir para modificarla y crear una nueva? A continuación, te explicamos el procedimiento.
El uso de Yape a nivel nacional ha aumentado exponencialmente durante los últimos años tras un 2016 a partir del cual inició operaciones para promover las transferencias interbancarias de manera digital gracias al acceso permitido colocando la tradicional clave secreta de 6 dígitos requerida por toda entidad financiera.
De acuerdo a información compartida mediante la plataforma digital de la billetera creada por el BCP, los usuarios del popular aplicativo que olvidaron la combinación de dígitos para ingresar o simplemente desean modificarla por seguridad, deben seguir al pie de la letra una serie de pasos a fin de generar una nueva serie numérica.
Ante lo expuesto, a continuación te compartimos los detalles referentes al cambio de clave de 6 dígitos que necesitas realizar en Yape por olvido o actualización de datos haciendo uso de tu Documento Nacional de Identidad (DNI):
1- Abre Yape y pulsa “¿Olvidaste tu clave?” que figura en pantalla principal.
2- Coloca el número de celular asociado a tu cuenta.
3- Tras ello, ingresa el código de validación que recibirás por mensaje de texto.
4- Inmediatamente, sube una foto del DNI que ingresaste en el registro y un selfie sin lentes para validar tu identidad procurando estar en un ambiente iluminado.
5- Por último, crea una nueva clave de acceso, y confírmala para que puedas empezar a acceder a Yape de manera directa y sin inconvenientes.
En relación a la creación de claves seguras, y adicionalmente, Yape te recomienda que no utilices datos personales como fechas de cumpleaños, DNI o aniversarios, evites usar números consecutivos o un mismo número que se repita, no compartir tu clave con familia o amigos ni mucho menos guardar contraseñas en tus notas o aplicaciones de celular.
A diario, los peruanos con Yape instalado, realizan transacciones que conllevan un límite en cuanto a monto enviado se refiere, permitiéndote la billetera digital desarrollada por el BCP, que hasta tengas la chance de elegir entre 3 cantidades de dinero habilitadas.
De acuerdo a la información compartida oficialmente, tu tope para transferir dinero hoy asciende a los 500 soles, sin embargo, puedes optar por cambiarlo, y terminar escogiendo entre 950 y los S/2.000 desde tu propio dispositivo móvil, y sin necesidad de recurrir a trámites presenciales.
Si te interesa modificar límite de yapeo diario, toma en consideración el siguiente paso a paso que te permitirá concretarlo, y así ampliar monto permitido para envíos de dinero mediante la popular billetera digital del BCP:
- Ingresa desde “Ajustes” en el menú de Yape.
- Toca en la opción “Límites transaccionales”.
- Elige el límite de yapeo diario que prefieres.
- Solo si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital.
- Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo!
Cabe resaltar, que una vez modificado, el BCP te brinda la alternativa de retornar a límite anterior siguiendo los mismos pasos, mientras con respecto a la recepción de envíos, considera que puedes recibir hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, monto ascendente a los S/26,750 mensuales.