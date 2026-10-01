Por Redacción EC

En Perú, millones de personas utilizan Yape a diario para transferir y recibir dinero desde el celular de forma rápida y sin pagar por estas operaciones. Para ingresar a la aplicación es necesario utilizar una contraseña de seis números, pero puede ocurrir que el usuario la olvide o simplemente quiera reemplazarla por una nueva. Ante cualquiera de estas situaciones, existe un procedimiento específico que permite restablecer el acceso y establecer otra clave de seguridad. Este proceso resulta importante para quienes necesitan volver a utilizar su cuenta con normalidad y evitar inconvenientes al momento de realizar operaciones. Además, conocer las alternativas disponibles permite actuar rápidamente cuando la contraseña ya no está disponible o se desea actualizar por motivos de seguridad. ¿Qué pasos debes seguir para modificarla y crear una nueva? A continuación, te explicamos el procedimiento.