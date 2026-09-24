Por Redacción EC

Las billeteras digitales se han convertido en una herramienta de uso frecuente para miles de peruanos, ya que permiten realizar pagos y transferencias de dinero desde el celular sin necesidad de recurrir al efectivo. Además, estas plataformas ofrecen diversas funciones que facilitan el pago de servicios, recibos y otras obligaciones sin tener que acudir personalmente a una entidad o establecimiento. Entre las alternativas más utilizadas se encuentra Yape, aplicación que cuenta con límites para las operaciones diarias de sus usuarios. En este contexto, resulta importante conocer cuáles son los montos máximos permitidos y qué pasos se deben seguir en caso de querer modificar el límite establecido para realizar transferencias.