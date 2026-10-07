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Resumen

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Todo lo que debes conocer para asistir al concierto de BTS en el estadio de San Marcos.
Todo lo que debes conocer para asistir al concierto de BTS en el estadio de San Marcos.
/ Agencia EFE
Por Renzo Giner Vásquez, Diego Aquino Pedraza

Meses de expectativa llegan a su fin esta noche, cuando los siete integrantes de la banda surcoreana BTS finalmente salten al escenario instalado en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos para ofrecer el primero de tres conciertos programados en la ciudad.

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