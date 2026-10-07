Meses de expectativa llegan a su fin esta noche, cuando los siete integrantes de la banda surcoreana BTS finalmente salten al escenario instalado en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos para ofrecer el primero de tres conciertos programados en la ciudad.

La visita de la mega banda de k-pop estuvo precedida por una serie de activaciones comerciales, eventos especiales y la ya famosa organización de sus fanáticos. Se espera que la fecha de hoy, junto a la del viernes 9 y el sábado 10, reúna a unas 150 mil personas en total.

Ante esta inmensa concurrencia se recomienda a los asistentes llegar con las entradas ya descargadas en sus celulares, activar el modo ahorro de datos y batería, portar un cargador externo y alternar entre las redes 4G y 5G. Además, los expertos recomiendan en este tipo de casos comunicarse por SMS para evitar la saturación de las líneas.

A un día de los conciertos de BTS, el escenario en el Estadio San Marcos ya va quedando listo para recibir a miles de fanáticos de la agrupación surcoreana. (Foto: Andina)

En cuanto a la organización del evento, tanto la productora Live Nation Perú como las autoridades han anunciado una serie de medidas dirigidas a mantener el orden y proteger la integridad de los asistentes. Entre ellas se anunció, por ejemplo, la habilitación de dos puertas adicionales (la 8 y la 3) para el ingreso al recinto.

La lista de artículos y actividades prohibidas durante el concierto es extensa y en ella resaltan el impedimento de transmitirlo en directo y la prohibición de llevar paraguas pese a las intensas temperaturas que se registran debido al Fenómeno El Niño. Al ser consultada por la implementación de espacios de hidratación para los asistentes, desde la productora indicaron a El Comercio que “al ingresar se les da una botella de 625ml gratis”.

NEGOCIO EN LAS COLAS

Desde hace semanas se reportó la presencia de acampantes en los exteriores de San Marcos, principalmente frente a la puerta del estadio, en la Av. Venezuela. Desde el 30 de septiembre estas fueron desalojadas por lo menos en tres oportunidades, pero luego volvieron a ser instaladas.

En la cobertura realizada en la zona la noche del martes por el periodista de El Comercio Diego Aquino ya se podían apreciar largas filas fuera de la universidad. “La cola más extensa está frente a la puerta 8, en la avenida Benavides. También hay otra en la Av. Venezuela y una más en la avenida Amezaga. Personas presentes en la fila confirmaron que había gente que cobraba 310 soles para guardarte un sitio en la cola”, reportó.

Comentarios en redes sociales también alertaron sobre la presencia de revendedores de entradas cerca de las colas y a través de grupos de mensajería. Mientras que residentes de la Unidad Vecinal 3 aseguraron a El Comercio que “la ciclovía de Benavides está lotizada, desde hace una semana hay personas que cobran por cuidarte un sitio y las autoridades no hacen nada”.

Seguidores de BTS se concentran en los alrededores del Estadio San Marcos, donde se realizarán los tres conciertos de la agrupación. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

DESPLIEGUE EN LA ZONA

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el despliegue de más de 1.000 agentes en cada fecha para realizar labores de seguridad, movilidad, fiscalización, atención ante posibles emergencias, limpieza y operativos en conjunto con Indecopi para evitar la venta irregular de entradas.

La noche del martes, por su parte, el Ministerio Público realizó una verificación de las condiciones de seguridad previas al concierto y se anunció que las filas podrían formarse a partir de las 6 de la mañana de hoy.

Desde la Municipalidad de Miraflores informaron a este Diario que las calles Dalias y Aljovín, vecinas al hotel donde se alojan los artistas, han permanecido abiertas desde su llegada para no interrumpir el tránsito vehicular. Se desconoce hasta el momento la ruta que seguirá el grupo desde Miraflores hacia San Marcos.

Vecinos de la Unidad Vecinal 3, contigua a San Marcos, denunciaron que durante este tipo de eventos los vehículos ocupan tres carriles de la avenida Universitaria, mientras que vendedores ambulantes bloquean el acceso vehicular al conjunto habitacional ante la inacción de las autoridades.

Katherinne Oyarce, CEO de la plataforma de cocheras disponibles ParkGo, detalló a El Comercio que “en los alrededores de San Marcos existe una oferta limitada de estacionamientos y los pocos que hay corresponden, en varios casos, a estructuras antiguas que no presentan las condiciones óptimas. En un radio de aproximadamente 20 cuadras, las tarifas oscilan entre S/4 y S/5 por hora, mientras que una jornada completa puede costar entre S/30 y S/35”.

Según el reporte de Aquino, durante la noche del martes hubo una ligera presencia de agentes de tránsito en la intersección de las avenidas Venezuela y Universitaria, además de unidades antidisturbios cerca de la Av. Colonial. Un dirigente vecinal detalló a El Comercio que en la comisaría de la Unidad Vecinal 3 le informaron que los días de concierto “vendrán 300 policías para cuidar los alrededores”.

Sin embargo, el descontento de los vecinos trasciende el plano de la seguridad. “Hemos salido a protestar el lunes porque nuestra tranquilidad se ve afectada con cada concierto. El estadio ya ha sido clausurado dos veces pero sigue excediendo los decibeles permitidos, muchas veces hasta la medianoche o dos de la mañana”, expresó un representante de los residentes a El Comercio.