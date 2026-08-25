Un sismo de magnitud 3.8 se registró este martes 25 de agosto en el departamento de Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

De acuerdo con esa institución, el temblor ocurrió a la 9:51 p.m. y su epicentro fue localizado a 16 kilómetros al sur de la provincia de Chupaca.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11 kilómetros y fue percibido con una intensidad de III en dicha jurisdicción, según el reporte oficial.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0588

Fecha y Hora Local: 25/08/2026,21:51:19

Magnitud: 3.8

Profundidad: 11 km

Latitud: -12.20

Longitud: -75.33

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 16 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/KVVilWoS5G — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2026

El pasado 6 de agosto se registró un sismo de magnitud 5.0 en Junín. El temblor dejó doce personas heridas en Chongos Bajo, Sapallanga, El Tambo, Colca, el anexo de Socos, Chupuro y Chaca, informó la Dirección Regional de Salud.

Inicialmente, el jefe del Indeci en Junín, informó que el movimiento provocó que algunas viviendas dañadas por el sismo del pasado 18 de julio terminaran de caer, mientras que otras quedaron inhabitables.

Estos movimientos ocurren semanas después del sismo de magnitud 5,5 registrado el 18 de julio en Chongos Bajo, el cual dejó cinco personas fallecidas, 30 heridos y más de 300 damnificados, de acuerdo con las autoridades.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.