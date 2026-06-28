Consulta los últimos sismos registrados en el Perú según reportes del IGP. El territorio peruano se ubica en una zona con alta propensión a la actividad sísmica, debido a que está asentado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Siguiendo esta lógica, el país suele temblar de manera continua con variadas magnitudes desde las más imperceptibles hasta sismos de gran escala. Siendo estos los más temidos por la población habitante. Las zonas que suelen reportar más sismos son Ica, Arequipa, Lima y otras regiones que están estratégicamente ubicadas en los puntos de coalición de las placas tectónicas.

Por otro lado, a pesar de que la región peruana tiene un alto factor de riesgo para temblores y terremotos, no es el único país con dicha característica, sino que comparte este factor con otros países vecinos de Sudamérica. Asimismo, con el país nipón ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú reporta de manera constante cada sismo registrado en el país con el objetivo de informar a la población y hacer un seguimiento a los movimientos telúricos y promover una cultura de prevención junto a INDECI para evitar futuras desgracias para millones de peruanos.

Aquí te compartimos los últimos reportes de sismo del IGP:

TEMBLOR EN EL PERÚ VÍA IGP:

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0388

Fecha y Hora Local: 28/06/2026,07:02:39

Magnitud: 3.4

Profundidad: 53 km

Latitud: -12.61

Longitud: -76.51

Intensidad: II-III Calango

Referencia: 10 km al S de Calango, Cañete - Limahttps://t.co/KSLBxfG2vS — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 28, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0387

Fecha y Hora Local: 28/06/2026,06:33:26

Magnitud: 3.5

Profundidad: 49 km

Latitud: -12.70

Longitud: -76.80

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 19 km al O de Mala, Cañete - Limahttps://t.co/IlhlynSTRq — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 28, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0386

Fecha y Hora Local: 28/06/2026,04:05:48

Magnitud: 3.5

Profundidad: 20 km

Latitud: -8.20

Longitud: -74.42

Intensidad: II-III Pucallpa

Referencia: 24 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/F1tjjGIqHb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 28, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0385

Fecha y Hora Local: 28/06/2026,02:14:32

Magnitud: 3.9

Profundidad: 15 km

Latitud: -6.48

Longitud: -80.85

Intensidad: III Sechura

Referencia: 103 km al S de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/JwNSraknZj — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 28, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0384

Fecha y Hora Local: 27/06/2026,19:04:23

Magnitud: 3.4

Profundidad: 24 km

Latitud: -16.36

Longitud: -72.06

Intensidad: II Vitor

Referencia: 18 km al NO de Vitor, Arequipa - Arequipahttps://t.co/hb67Mskrdg — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 28, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0383

Fecha y Hora Local: 27/06/2026,11:22:34

Magnitud: 4.0

Profundidad: 12 km

Latitud: -3.73

Longitud: -77.86

Referencia: 96 km al N de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/v4VjfwRjxY — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 27, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0382

Fecha y Hora Local: 26/06/2026,15:48:25

Magnitud: 3.8

Profundidad: 99 km

Latitud: -14.08

Longitud: -72.73

Intensidad: II Chuquibambilla

Referencia: 4 km al NO de Chuquibambilla, Grau - Apurímachttps://t.co/6RTPGS9crt — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 26, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0381

Fecha y Hora Local: 26/06/2026,04:31:10

Magnitud: 4.0

Profundidad: 111 km

Latitud: -14.21

Longitud: -73.63

Referencia: 11 km al S de Soras, Sucre - Ayacuchohttps://t.co/6b86Ej49IJ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 26, 2026

¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?

Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado. Por otro lado, se recuerda a los ciudadanos con mascotas, tener en cuenta sus necesidades y equipar los artículos necesarios en la mochila de emergencia.